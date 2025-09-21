Logo strona główna
W wypadku zginęły trzy osoby. Miał być wyrok, ale sąd wznowił proces kierowcy

Potrącenie trzech pieszych. Za kierownicą siedział 19-latek
19-latek wypadł z drogi, potrącił pieszych i dachował. Nie żyją trzy osoby
Sąd wznowił proces Bartosza Ł. oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Bielinach pod Kielcami. 19-letni wówczas kierowca wjechał samochodem w pieszych idących chodnikiem. Zginęły trzy osoby.

Do wypadku doszło w lipcu 2023 roku. Kierujący fordem 19-latek stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na chodnik, gdzie potrącił trzech pieszych w wieku 41, 44 i 45 lat. Mimo reanimacji nie udało się uratować ich życia.

Wjechał na chodnik, zginęły trzy osoby. Prokuratura chce "dać szansę" kierowcy
Wjechał na chodnik, zginęły trzy osoby. Prokuratura chce "dać szansę" kierowcy

Odroczony wyrok

Prokuratura zarzuciła oskarżonemu, że umyślnie naruszył zasady ruchu drogowego - przekroczył prędkość o co najmniej 24 km/h, w konsekwencji czego uderzył w idących poboczem mężczyzn.

Wyrok miał zapaść w piątek, 19 września. Sąd poinformował jednak o konieczności wznowieniu postępowania w celu uzupełnienia materiału dowodowego między innymi o informacje dotyczące świadczeń wypłaconych rodzinom ofiar przez ubezpieczyciela. Kolejna rozprawa ma się odbyć 6 listopada.

Prokuratura chce kary w zawieszeniu

Prokurator zażądał dla Bartosza Ł. roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata, zadośćuczynienia w łącznej kwocie 150 tysięcy złotych, trzyletniego zakazu prowadzenia pojazdów i pokrycia kosztów sądowych. Zaznaczono przy tym, że oskarżony nie był wcześniej karany, wyraził skruchę i zadeklarował wypłatę odszkodowania.

Pełnomocnik jednej z rodzin domagał się kary maksymalnej - ośmiu lat pozbawienia wolności. Oskarżony i jego obrońca wnieśli o "sprawiedliwy wyrok".

Źródło: PAP

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Miejska PSP w Kielcach

