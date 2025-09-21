W wypadku zginęły trzy osoby. Miał być wyrok, ale sąd wznowił proces kierowcy

19-latek wypadł z drogi, potrącił pieszych i dachował. Nie żyją trzy osoby Źródło: TVN24

Do wypadku doszło w lipcu 2023 roku. Kierujący fordem 19-latek stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na chodnik, gdzie potrącił trzech pieszych w wieku 41, 44 i 45 lat. Mimo reanimacji nie udało się uratować ich życia.

Odroczony wyrok

Prokuratura zarzuciła oskarżonemu, że umyślnie naruszył zasady ruchu drogowego - przekroczył prędkość o co najmniej 24 km/h, w konsekwencji czego uderzył w idących poboczem mężczyzn.

Potrącenie trzech pieszych. Za kierownicą siedział 19-latek Źródło: Komenda Miejska PSP w Kielcach

Wyrok miał zapaść w piątek, 19 września. Sąd poinformował jednak o konieczności wznowieniu postępowania w celu uzupełnienia materiału dowodowego między innymi o informacje dotyczące świadczeń wypłaconych rodzinom ofiar przez ubezpieczyciela. Kolejna rozprawa ma się odbyć 6 listopada.

Prokuratura chce kary w zawieszeniu

Prokurator zażądał dla Bartosza Ł. roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata, zadośćuczynienia w łącznej kwocie 150 tysięcy złotych, trzyletniego zakazu prowadzenia pojazdów i pokrycia kosztów sądowych. Zaznaczono przy tym, że oskarżony nie był wcześniej karany, wyraził skruchę i zadeklarował wypłatę odszkodowania.

Tragedia w Bielinach niedaleko Kielc Źródło: Komenda Miejska PSP w Kielcach

Pełnomocnik jednej z rodzin domagał się kary maksymalnej - ośmiu lat pozbawienia wolności. Oskarżony i jego obrońca wnieśli o "sprawiedliwy wyrok".

