Wjechał autem do stawu, sam wydostał się na brzeg
- Gdy przyjechaliśmy na miejsce, na brzegu stał już kierujący. Samodzielnie wydostał się z samochodu - przekazał oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku asp. Wojciech Kasperzec.
Na opublikowanych zdjęciach widać, że ponad powierzchnię stawu wystawał zaledwie skrawek dachu. Mężczyzna podróżował sam.
Strażacy wyciągali osobówkę ze stawu Papierok
Wybił szybę, by się ratować
- Mężczyzna najprawdopodobniej zasłabł za kierownicą. Na szczęście w odpowiednim momencie się ocknął. Wybił szybę i wydostał się z auta - powiedziała nam podkomisarz Bogusława Kobeszko, oficer prasowa policji w Rybniku.
46-latek został zabrany karetką do szpitala na badania. Nic mu się nie stało. Samochód został wyciągnięty na brzeg przez strażaków.
Źródło: tvn24.pl