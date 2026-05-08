Katowice Znęcał się nad rodzicami. "Grożąc matce, używał noża"

gmina Żarnowiec w powiecie zawierciańskim Źródło: Google Maps

Małżeństwo z gminy Żarnowiec w powiecie zawierciańskim przeżywało piekło - zgotował im je własny syn. 33-latek znęcał się nad seniorami.

"Wszczynał awantury, wyzywał ich i szarpał. Groził, używając noża" - opisała zachowanie mężczyzny w swoim komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Mundurowi podali, że przeciwko 33-latkowi toczyło się postępowanie dotyczące znęcania się nad bliskimi. Mimo prawnego zakazu 33-latek 6 maja próbował wejść do mieszkania rodziców - dobijał się do środka. Właśnie z tego powodu mężczyzna otrzymał wspomniany zakaz. Na swoim koncie ma też zniszczenie wiaty przystankowej.

33-latek dobijał się do drzwi rodziców Źródło: KPP w Zawierciu

Seniorzy odetchną?

Na miejsce wezwano policję. Okazało się, że mężczyzna jest pijany i potrzebuje pomocy medycznej. Na opublikowanym przez policję zdjęciu widać, że miał ranę głowy.

"W szpitalu został opatrzony, następnie gdy wytrzeźwiał, został doprowadzony do prokuratury" - informowała komenda w Zawierciu.

Prokurator złożył wniosek do sądu o tymczasowy areszt. Sąd zdecydował, że 33-latek spędzi za kratami najbliższe dwa miesiące. Za znęcanie się nad swoimi rodzicami może trafić do więzienia nawet na pięć lat.

