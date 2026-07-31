Zamienili funkcje lewej i prawej komory serca
2,5 letni Mikołaj trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Dziecko miało złożoną wadę serca z rozwijającym się nadciśnieniem płucnym.
- To jedna z największych operacji kardiochirurgicznych, jakie można sobie wyobrazić - tak o zabiegu na sercu małego Mikołaja powiedział dr Grzegorz Zalewski, kardiochirurg z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
Mikołaja operowały równorzędnie dwa zespoły kardiochirurgiczne, aby zminimalizować czasu trwania zabiegu. Bezpośrednio zaangażowano blisko 20 medyków.
"Elementy serca zamieniono miejscami"
Operacja "reverse double switch" wraz z rekonstrukcją tętnic płucnych. trwała kilkanaście godzin. Jeden zespół zajął się rekonstruowaniem wielopoziomowo tętnic płucnych, łuku aorty i zastawki aortalnej. Drugi przeprowadzał operację wewnątrzsercową. W tym czasie Mikołaj był podłączony do płucoserca.
"Elementy serca zamieniono miejscami, naprawiono tętnice płucne, a silniejsza, prawa komora przejęła główną rolę w tłoczeniu krwi do obwodu, podczas gdy lewa pompuje krew do płuc. Dzięki temu Mikołaj zyskał w pełni funkcjonalne krążenie dwukomorowe" - czytamy w mediach społecznościowych Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
Dziesięć zabiegów, sonda i walka o normalne życie
Skomplikowana operacja była konieczna, ponieważ jedna z komór serca dziecka nie mogła pracować w sposób właściwy. Niestety mimo starań lekarzy z innego ośrodka, ten fragment serca Mikołaja się nie rozwinął i nie podjął odpowiedniej pracy. Jego początkowy okres życia był naznaczony szpitalami i zabiegami.
- Mikołaj był od siedmiu do dziewięciu miesięcy na sondzie. Był dokarmiany przez rurkę. Miał dziesięć zabiegów. Był taki okres, że był cięty w poniedziałek, zszywany w poniedziałek; wtorek był znowu cięty i zszywany. Leżał około trzech tygodni w szpitalu z otwartą klatką, bo było zakażenie śródpiersia - byliśmy około 50 dni w szpitalu - opowiedział nam o trudach leczenia pan Grzegorz, tata Mikołaja.
Do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach Mikołaj trafił z kwalifikacją do przeszczepu. Najpierw trzeba było u niego opanować wspomniane nadciśnienie płucne. Ostatecznie zdecydowano się na operację.
"Liczy się efekt na dłuższą metę"
Operację przeprowadzono kilka miesięcy temu, jednak o jej wynikach poinformowano dziennikarzy dopiero 30 lipca.
- Czekaliśmy z tą informacją kilka miesięcy, dlatego że jest to operacja rozległa i nie liczy się efekt krótkofalowy, czyli dzień po operacji - ale liczy się efekt na dłuższą metę, kiedy wiemy, że te wszystkie elementy, które były operowane, funkcjonują dobrze - tłumaczył nam dr Grzegorz Zalewski.
Jak dodał lekarz, efekty operacji są widoczne gołym okiem. Mikołaj ma energii za dwoje, a nawet za troje.