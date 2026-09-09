Katowice Wynieśli kobietę z płonącego mieszkania, trafiła do szpitala Oprac. Mateusz Czajka |

Pożar w Zabrzu gasiło pięć zastępów strażaków Źródło wideo: KM PSP w Zabrzu Źródło zdj. gł.: KM PSP w Zabrzu

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8 września, przed godziną 17, strażakom z Zabrza zgłoszono pożar w bloku przy Wawrzyńskiej. Paliło się w mieszkaniu na parterze. Na podłodze, tuż przy oknie i łóżku, strażacy zauważyli nieprzytomną kobietę. W pobliżu stał wózek inwalidzki. Strażacy wynieśli ją i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego.

Do pożaru doszło na parterze budynku Źródło zdjęcia: KM PSP w Zabrzu

Poparzenia są poważne

Mł. bryg. Wojciech Strugacz, oficer prasowy straży pożarnej w Zabrzu, dodał, że poparzenia kobiety są poważne. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał 53-latkę do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

"Strażacy szybko i skutecznie ugasili pożar, który nie rozprzestrzenił się na sąsiednie mieszkania" - czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej PSP w Zabrzu.