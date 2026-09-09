Wynieśli kobietę z płonącego mieszkania, trafiła do szpitala
8 września, przed godziną 17, strażakom z Zabrza zgłoszono pożar w bloku przy Wawrzyńskiej. Paliło się w mieszkaniu na parterze. Na podłodze, tuż przy oknie i łóżku, strażacy zauważyli nieprzytomną kobietę. W pobliżu stał wózek inwalidzki. Strażacy wynieśli ją i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego.
Poparzenia są poważne
Mł. bryg. Wojciech Strugacz, oficer prasowy straży pożarnej w Zabrzu, dodał, że poparzenia kobiety są poważne. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał 53-latkę do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
"Strażacy szybko i skutecznie ugasili pożar, który nie rozprzestrzenił się na sąsiednie mieszkania" - czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej PSP w Zabrzu.
Źródło: tvn24.pl