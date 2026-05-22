14-latka w nocy wzięła auto ojca, wjechała w latarnię
22 maja około godziny 1 w nocy na ulicy Czereśniowej w Tychach BMW uderzyło w latarnię. Policja zgłoszenie dostała jednak dopiero około godziny 4.45.
- Na miejscu pojawiła się 14-latka oraz jej ojciec, który jest właścicielem samochodu. Z ustaleń wynika, że córka bez jego wiedzy wzięła kluczyki, wsiadła do auta i pojechała. Uderzyła w latarnię niedaleko miejsca zamieszkania - powiedział asp. Mateusz Drobek z policji w Tychach.
Sprawą 14-latki zajmie się sąd rodzinny.
14-latka rozbiła bmw ojca na ulicznej latarni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
OGLĄDAJ: TVN24
Źródło: tvn24.pl