Katowice

"Poważny incydent" na lotnisku. Zderzyły się samoloty i samochód

Do kolizji doszło przed hangarem
Poważny incydent na lotnisku rybnickiego aeroklubu
Na płycie lotniska rybnickiego aeroklubu zderzyły się dwa samoloty i samochód osobowy. Nikomu nic się nie stało. Jak powiedział nam dyrektor stowarzyszenia, kolizja miała miejsce przed hangarem, niedługo po tym, jak pilot ruszył z miejsca.

O "poważnym incydencie na lotnisku" poinformowały w środę po południu władze Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego. We wpisie stowarzyszenia przekazano, że "pilot prywatnego samolotu nie opanował sprzętu i uszkodził inny samolot oraz samochód".

Do kolizji doszło przed hangarem
Do kolizji doszło przed hangarem
Źródło: Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego

Dyrektor aeroklubu, Marcin Nocoń, podkreślił w rozmowie z tvn24.pl, że nikomu nic się nie stało. Nie było potrzeby wzywania na miejsce służb ratunkowych.

Przyczyny wyjaśni komisja

- Kolizja miała miejsce na płycie lotniska, przed hangarem. Jeden samolot był pusty, stał na ziemi. Drugi ruszył i w niego uderzył w okolicy hangaru stał samochód, który został uderzony przez ten przepchnięty samolot. Uszkodzenia są poważne, ale na szczęście nikt nie ucierpiał - zaznaczył dyrektor.

Marcin Nocoń podkreślił, że nie był to lot szkoleniowy. Za sterami prywatnego samolotu, który uderzył w drugą maszynę, siedział pilot z licencją.

Do kolizji doszło przed hangarem
Do kolizji doszło przed hangarem
Źródło: Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego

- Sprawa została zgłoszona do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, która będzie teraz ustalać przyczyny tego zdarzenia - powiedział dyrektor Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego.

Autorka/Autor: bp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego

samolotyRybnikŚląskwojewództwo śląskielotnisko
