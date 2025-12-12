Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Ciało ukryte w grobie. Śledczy już wiedzą, kim był mężczyzna

Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Prokuratura zleciła badania genetyczne
Źródło: TVN24
Prokuratura w Katowicach poinformowała o wynikach badań DNA ciała mężczyzny znalezionego pod koniec listopada w grobie na cmentarzu w Żytnie pod Radomskiem (Łódzkie). Śledczy potwierdzili, że to uprowadzony we wrześniu w Katowicach 34-letni Marek K. 

Ciało mężczyzny zostało odnalezione 29 listopada w jednym z grobów na cmentarzu w Żytnie. Zwłoki były ukryte w grobie innej osoby.

Prokuratorzy zlecili sądowo-lekarską sekcję. Zapowiedzieli też badania DNA, które porównywane było z kodem genetycznym zaginionego 34-latka.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Katowicach przekazał w rozmowie z tvn24.pl, że znane są już wyniki badań.

- Otrzymaliśmy wyniki badań DNA, które potwierdziły tożsamość zwłok odnalezionych pod Radomskiem. I to są zwłoki należące do poszukiwanego Marka K. - poinformował prokurator Aleksander Duda.

I dodał: - Wciąż musimy oczekiwać na wyniki sekcji zwłok i badań histopatologicznych. Ze względu na dobro śledztwa więcej informacji na tym etapie nie możemy przekazać.

Skrępowali ręce i wrzucili do auta

Policjanci pod nadzorem prokuratury wciąż badają okoliczności porwania 34-letniego mężczyzny w Katowicach. Pojawiają się spekulacje, że mógł on mieć związki z grupą pseudokibiców GKS Katowice. - Mężczyzna wyszedł z mieszkania w klapkach, bez telefonu i zostawił portfel po tym, jak odebrał telefon. Po kilkudziesięciu minutach, gdy nie wrócił, rodzina zawiadomiła policję - przypominał Jerzy Korczyński, reporter TVN24.

Policjantom i prokuratorom udało się dotrzeć do jednego ze świadków, który widział, jak dwóch mężczyzn krępuje go przed blokiem i brutalnie wrzuca do samochodu.

- Śledztwo zostało wtedy wszczęte we wrześniu w kierunku pozbawienia wolności - informował Aleksander Duda z Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Zajechali drogę, uderzali i kopali w autobus z kibicami
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zajechali drogę, uderzali i kopali w autobus z kibicami

Kujawsko-Pomorskie

Wojna pseudokibiców

Marcin Pietraszewski, dziennikarz śledczy "Gazety Wyborczej" wskazuje, że niedługo po zniknięciu 34-latka policja zatrzymała młodego pseudokibica z Katowic, podejrzanego o zacieranie śladów po porwaniu.

W sprawie pojawia się także nazwisko Dariusza N., który jest oskarżony o zabójstwo w 2016 r. 19-letniego Dominika, byłego piłkarza GKS Katowice. Dariusz N. został zatrzymany w październiku w Ostrawie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Trwa jego procedura ekstradycyjna.

- Straszna, smutna, porażająca historia. Jeszcze smutniejsze jest to, że sąd wypuścił Dariusza N. na wolność po czterech latach w areszcie - wskazuje Pietraszewski.

"Kolejną osobą, której śledczy chcą przedstawić zarzuty w tej sprawie jest Mirosław L. ps. Długi, również związany z pseudokibicami, ten mężczyzna został zatrzymany w Niemczech i ma w tym kraju do odbycia karę więzienia" - informuje "GW".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pk/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PrzestępstwaRadomskoKatowiceProkuraturawojewództwo śląskieŁódzkieCmentarzeWymiar sprawiedliwościBadania DNA
Czytaj także:
samochód, auto, eksploatacja auta, płyn do spryskiwaczy, płyn do wycieraczek
Aż 80 procent takich płynów nie spełnia norm. Na to warto uważać
BIZNES
Chatka Puchatka II
Kiedyś legendarne schronisko, dziś już tylko schron turystyczny. Chatka Puchatka ma nowego gospodarza
Rzeszów
Policjanci znaleźli u 35-latka ponad 30 gramów substancji psychotropowej
"Cukierki" w woreczkach strunowych. "Bo tak mu się podoba"
Białystok
Jarosław Kaczyński
"Mam nadzieję, że on jednak przyjedzie". Kaczyński o Morawieckim
Był rosyjskim szpiegiem w Polsce, zdemaskowała go żona
Oskarżony o szpiegostwo w Polsce, zdemaskowała go żona
Lotnisko Katowice w Pyrzowicach
Miała amerykański paszport, na Sri Lankę nie poleciała
Katowice
imageTitle
Polska myśli o igrzyskach. Czerpie z doświadczeń Paryża
Najnowsze
Podziemne przejście pod polsko-białoruską granicą
Podkop pod granicą. Przedostało się 180 migrantów, na część trwa obława
Quiz. Donald Tusk
Miliony wyświetleń wpisu Tuska i Sasin, który "woli Brauna". Podsumowanie tygodnia
Quizy
Korea Południowa, egzamin Suneung 2025
Jeden z najtrudniejszy egzaminów świata w tym roku okazał się zbyt trudny
Świat
imageTitle
Wybierasz się na mundial? Zacznij odkładać pieniądze. Dużo pieniędzy
EUROSPORT
Tragiczny wypadek w Suchodołach, nie żyje 84-letnia kobieta
Kierowca busa wjechał w seniorkę na pasach. Nie przeżyła
Lublin
Niekonstytucyjne strefy czystego transportu?
Nowe zasady wjazdu do Krakowa. Strefa Czystego Transportu obejmie 60 procent miasta
Kraków
Donald Tusk
Premier: nie będziemy więcej używali nazwy, którą nasi poprzednicy zhańbili
BIZNES
Ludzka wątroba ma duże zdolności regeneracyjne
"Jakby ktoś wyjął baterię". Pacjenci długo nie poznają diagnozy, a choroba niszczy wątrobę
Anna Bielecka
Akcja służb na Czerniakowskiej
Awantura i siłowe wejście policjantów. Rodzice poszukiwani, dzieci w pogotowiu opiekuńczym
WARSZAWA
czekolada shutterstock_599804054
Składnik czekolady, który wyraźnie opóźnia starzenie. Potwierdzenie w nowym badaniu
Zdrowie
nemo eurowizja shutterstock_2462352423
Nagroda Eurowizji odesłana w kartonowym pudełku. Protest Nemo
Kultura i styl
Dziecko prawdopodobnie przekręciło kluczyki w stacyjce
Kolizja z udziałem prokuratora. Odmówił badania alkomatem
Poznań
Lotnisko Warszawa-Radom
Lotnisko powstało "w oparciu o nierealne założenia". Prokuratura wszczęła śledztwo
BIZNES
Spotkanie zarządu PFN z dziennikarzami
PFN wciąż istnieje i wciąż płyną do niej miliony z państwowych spółek. Dlaczego?
Jan Kunert, Kacper Sulowski
Prokuratura Regionalna w Łodzi
Pieniądze z oszustw prali przez lokowanie w kryptowalutach. 56 podejrzanych
Łódź
imageTitle
Niesamowita Vonn. Na ten triumf czekała prawie siedem lat
EUROSPORT
Nowy raport o sytuacji zawodowej dziennikarzy lokalnych
Przyjrzeli się mediom lokalnym. "Mierzą się z taką skrzeczącą rzeczywistością"
Poznań
Szynkowski vel Sęk o "brudnym aucie" na Łotwie
"Niewypucowane auto" prezydenta. Sikorski "bardzo przeprasza"
Zagłębie węglowe w ukraińskim Donbasie
Tak Kijów ma chcieć nakłonić Trumpa. Propozycja w sprawie Donbasu
Świat
Kadr z gry "Clair Obscur: Expedition 33", prod. Sandfall Interactive
Wybrano najlepszą grę 2025 roku
BIZNES
Gwiazda betlejemska czyli wilczomlecz nadobny
Czy gwiazda betlejemska jest trująca?
METEO
imageTitle
Jego rak jest nieuleczalny, zostało mu mało czasu. Teraz chce wypróbować inną terapię
EUROSPORT
uniwersytet ekonimiczny w krakowie shutterstock_2213664415
Nożownik wtargnął na krakowski uniwersytet
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica