Katowice

Spała, gdy kołdra zaczęła się palić. Mąż podejrzany o próbę zabójstwa

55-914906
Racibórz (woj. śląskie)
Źródło: Google Earth
O usiłowanie zabójstwa swojej żony podejrzany jest 67-letni mieszkaniec województwa śląskiego. Mężczyzna miał podpalić kołdrę, pod którą spała kobieta. Tego samego dnia płomienie zajęły siedzenie kierowcy w jej samochodzie.

W niedzielę, 28 grudnia, policja w Raciborzu otrzymała zgłoszenie dotyczące awanturującego się mężczyzny. Na miejsce został wysłany patrol. Okazało się, że sytuacja jest poważniejsza niż mogło się wydawać.

Kocha, lubi, szanuje. Bije, gwałci, morduje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kocha, lubi, szanuje. Bije, gwałci, morduje

Martyna Sokołowska

Dwa pożary jednego dnia

"Z ustaleń mundurowych wynikało, że 67-latek podpalił kołdrę, pod którą spała jego żona. Mężczyzna wszczynał również awantury domowe, używał wobec małżonki wulgaryzmów oraz kierował wobec niej groźby pozbawienia życia" - poinformowała w komunikacie śląska policja.

Funkcjonariusze dodali, że tego samego dnia "doszło także do podpalenia siedzenia kierowcy w samochodzie należącym do kobiety".

67-latek trafił do tymczasowego aresztu
67-latek trafił do tymczasowego aresztu
Źródło: śląska policja

Podejrzany o usiłowanie zabójstwa

67-latek w momencie zatrzymania był pijany. Badanie wykazało, że miał on prawie dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Z komunikatu wynika, że mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa - to przestępstwo zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności. 67-latek został decyzją sądu tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

"Przypominamy, że przemoc domowa jest przestępstwem i nigdy nie powinna być bagatelizowana. Każda osoba, która doświadcza przemocy lub jest jej świadkiem, powinna niezwłocznie zgłosić to odpowiednim służbom. Szybka reakcja może zapobiec tragedii i uratować czyjeś życie" - podkreśliła śląska policja.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: bp/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: śląska policja

Policja Racibórz województwo śląskie
