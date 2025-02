Pożar na Skrzycznem. Turyści uciekli z zadymionego schroniska

czytaj dalej

- Jeśli ktoś popełnił przestępstwo, musi się liczyć z konsekwencjami bez względu na to, czy pracował w Pałacu Prezydenckim, w kancelarii premiera, w Sejmie - powiedział szef KPRM Jan Grabiec, komentując zatrzymanie przez agentów CBA byłego rzecznika prasowego prezydenta Błażeja Spychalskiego w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości w Collegium Humanum. - Sprawa dotyczy nieuczciwych ludzi, którzy chcieli otrzymać dyplomy bez odbycia studiów. Bez względu na to, jaka jest opcja polityczna, powinno być to potępione i rozliczone - mówił poseł PiS Dariusz Piontkowski.