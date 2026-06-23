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Katowice

Jeden z największych polskich parków będzie pod specjalną ochroną

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Planetarium Śląskie
Park Śląski - materiał promocyjny marszałka województwa śląskiego
Źródło wideo: Marszałek Województwa Śląskiego
Źródło zdj. gł.: Dizzyrulez/Wirestock Creators/AdobeStock
Park Śląski w Chorzowie znajduje się w samym centrum aglomeracji śląskiej i ma 535 hektarów powierzchni - to więcej niż słynny nowojorski Central Park. 22 czerwca radni sejmiku poparli utworzenie obszaru chronionego krajobrazu na tym terenie. Emocje budzi jednak wyłączony spod ochrony teren byłego Ośrodka Postępu Technicznego. Od lat społecznicy walczą o to, aby nie stanęły tam wieżowce.

Radni sejmiku woj. śląskiego w poniedziałek przyjęli stanowisko popierające utworzenie obszaru chronionego krajobrazu w Parku Śląskim.

– Wkrótce powołany zostanie zespół roboczy, którego zadaniem będzie przygotowanie uchwały o utworzeniu obszaru chronionego krajobrazu w Parku Śląskim. Znajdą się w nim reprezentanci strony społecznej – zapowiedziała Joanna Bojczuk, wicemarszałek województwa śląskiego.

W 2025 r. sejmik woj. śląskiego uchwalił audyt krajobrazowy, w którym określił rekomendacje dotyczące ochrony i kształtowania krajobrazów, jakie powinny uwzględnić samorządy. Park Śląski został umieszczony wśród krajobrazów priorytetowych.

Następnie społecznicy działający w Parku Śląskim zebrali ponad 4,4 tys. podpisów pod projektem uchwały o utworzeniu obszaru chronionego krajobrazu w Parku Śląskim. To ponad cztery raz więcej, niż było konieczne, żeby móc złożyć projekt do sejmiku.

Projekt wcześniej wycofano

Radni mieli zająć się społecznym projektem podczas majowej sesji, ale ostatecznie został on wycofany przez autorów. Po analizie okazało się, że część jego zapisów może zostać zakwestionowana przez nadzór prawny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Społecznicy poinformowali, że wypracowali porozumienie z zarządem woj. śląskiego – oni wycofali projekt uchwały, a zarząd zobowiązał się do przedstawienia uchwały zawierającej stanowisko popierające utworzenie obszaru chronionego krajobrazu w Parku Śląskim, którą sejmik przyjął w poniedziałek.

„Park Śląski jest przestrzenią o niezwykłym znaczeniu dla mieszkanek i mieszkańców regionu, czego wyrazem jest zaangażowanie organizacji społecznych działających na rzecz jego ochrony” – napisano w uzasadnieniu uchwały.

Obszar chronionego krajobrazu

Joanna Bojczuk wskazała, że w skład zespołu wejdą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, organizacji społecznych, Parku Śląskiego i instytucji, które działają na jego terenie oraz Urzędu Miasta Chorzów.

– Różne są funkcje poszczególnych części Parku Śląskiego, dlatego musimy dla nich wypracować różne rozwiązania – dodała wicemarszałkini.

Obszar chronionego krajobrazu to forma ochrony, którą można objąć dany teren ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnienie funkcji korytarzy ekologicznych.

O ustanowieniu obszaru chronionego krajobrazu decyduje sejmik województwa. Ustawa o ochronie przyrody pozwala wprowadzić na takim terenie szereg zakazów, m.in. zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu lub zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

535 ha ochrony - ale bez spornego terenu

Obszar chronionego krajobrazu ma objąć 535 ha. To teren Parku Śląskiego, który obecnie jest objęty krajobrazem priorytetowym. Bez dawnego Ośrodka Postępu Technicznego (OPT).

Dawny OPT w ostatecznej wersji audytu krajobrazowego nie został objęty krajobrazem priorytetowym. W 2025 r. protestowali przeciwko temu społecznicy, m.in. blokując mównicę podczas obrad sejmiku. Argumentowali, że byłby to sygnał dla samorządowców i deweloperów, że to teren, o który należy szczególnie zadbać.

Teren dawnego OPT na przestrzeni lat przechodził zmiany właścicielskie. Obecnie nie należy on do Parku Śląskiego, który jest spółką akcyjną ze 100-proc. udziałem samorządu woj. śląskiego. Część tego terenu znajduje się w prywatnych rękach. Inwestorzy przedstawiali dotąd plany związane z budową na nim osiedli oraz hotelu.

Park Śląski w Chorzowie - jeden z największych śródmiejskich parków w Europie

Park Śląski ma 535 hektarów powierzchni. To jeden z największych śródmiejskich parków w Europie. Na jego terenie znajduje się m.in. Stadion Śląski, Planetarium Śląskie, Śląski Ogród Zoologiczny, Górnośląski Park Etnograficzny i Śląskie Wesołe Miasteczko. Można go oglądać z perspektywy kolei linowej Elka, której trzecia linia jest odbudowywana. W 2025 r. po przebudowie uruchomiono kąpielisko Fala.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
ParkPark ŚląskiChorzów
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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