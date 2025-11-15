Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Katowice

Trzymał na posesji niedźwiedzia brunatnego. Usłyszał zarzut

Trzymał na posesji niedźwiedzia brunatnego
Do zdarzenia doszło w miejscowości Kłomnice (woj. śląskie)
Źródło: Google Maps
49-letni mieszkaniec Częstochowy usłyszał zarzut dotyczący nielegalnego przetrzymywania chronionego gatunku. Zwierzę trafiło do poznańskiego zoo.

Zwierzę było przetrzymywane w warunkach niezgodnych z przepisami - dlatego 49-letni mężczyzna usłyszał zarzut złamania zakazu przetrzymywania i posiadania niebezpiecznego zwierzęcia, za co może grozić kara do pięciu lat więzienia.

Niedźwiedź był trzymany na prywatnej posesji w gminie Kłomnice
Niedźwiedź był trzymany na prywatnej posesji w gminie Kłomnice
Źródło: Śląska Policja

Sprawę nielegalnie przetrzymywanego zwierzęcia od ponad roku prowadziła funkcjonariuszka wydziału zwalczającego przestępczość gospodarczą częstochowskiej komendy. Dzięki policjantce niedźwiedzica została za pośrednictwem Centralnego Azylu dla Zwierząt przetransportowana do poznańskiego ogrodu zoologicznego, gdzie może bezpiecznie egzystować. 

Trzymał na posesji niedźwiedzia brunatnego
Trzymał na posesji niedźwiedzia brunatnego
Źródło: Śląska Policja

Zastępca dyrektora Centralnego Azylu dla Zwierząt Grzegorz-Prószyński podziękował funkcjonariuszom za zaangażowanie w sprawę.

"Wasza komenda jest pierwszą w Polsce, która oficjalnie przekazała zwierzę do Azylu. (...) Niedźwiedź dojechał cały i zdrowy do ZOO Poznań. Sama wyszła, zjadała i już niebawem, po badaniach, zaprasza do siebie w odwiedziny" - napisał w wiadomości cytowanej przez śląską policję.

Niedźwiedź pojawił się na lotnisku w Japonii
Niedźwiadek na lotnisku. Wstrzymano loty
METEO
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedzie raniły kilka osób w różnych częściach kraju
METEO
Niedźwiedź brunatny - zdjęcie poglądowe
Odstrzelili ponad 200 niedźwiedzi. Polscy ekolodzy złożyli skargę
METEO

Azyl dla zagrożonych gatunków

Przepisy o Centralnym Azylu dla Zwierząt z listopada 2022 roku weszły w życie z początkiem 2024 roku. Instytucja już działa, ale sama placówka ma powstać w miejscowości Warszawianka w gminie Lesznowola niedaleko stolicy.

Będzie służyć do czasowego przetrzymywania czterech grup gatunków zwierząt, w tym inwazyjnych gatunków obcych, gatunków CITES (zwierzęta zagrożone wyginięciem chronione konwencją waszyngtońską), gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi oraz gatunków objętych ochroną.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: ng/b

Źródło: Policja Śląska/ TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Śląska Policja

zwierzęta Ochrona zwierząt Policja
