Trzymał na posesji niedźwiedzia brunatnego. Usłyszał zarzut

Zwierzę było przetrzymywane w warunkach niezgodnych z przepisami - dlatego 49-letni mężczyzna usłyszał zarzut złamania zakazu przetrzymywania i posiadania niebezpiecznego zwierzęcia, za co może grozić kara do pięciu lat więzienia.

Sprawę nielegalnie przetrzymywanego zwierzęcia od ponad roku prowadziła funkcjonariuszka wydziału zwalczającego przestępczość gospodarczą częstochowskiej komendy. Dzięki policjantce niedźwiedzica została za pośrednictwem Centralnego Azylu dla Zwierząt przetransportowana do poznańskiego ogrodu zoologicznego, gdzie może bezpiecznie egzystować.

Zastępca dyrektora Centralnego Azylu dla Zwierząt Grzegorz-Prószyński podziękował funkcjonariuszom za zaangażowanie w sprawę.

"Wasza komenda jest pierwszą w Polsce, która oficjalnie przekazała zwierzę do Azylu. (...) Niedźwiedź dojechał cały i zdrowy do ZOO Poznań. Sama wyszła, zjadała i już niebawem, po badaniach, zaprasza do siebie w odwiedziny" - napisał w wiadomości cytowanej przez śląską policję.

Azyl dla zagrożonych gatunków

Przepisy o Centralnym Azylu dla Zwierząt z listopada 2022 roku weszły w życie z początkiem 2024 roku. Instytucja już działa, ale sama placówka ma powstać w miejscowości Warszawianka w gminie Lesznowola niedaleko stolicy.

Będzie służyć do czasowego przetrzymywania czterech grup gatunków zwierząt, w tym inwazyjnych gatunków obcych, gatunków CITES (zwierzęta zagrożone wyginięciem chronione konwencją waszyngtońską), gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi oraz gatunków objętych ochroną.

