Katowice

Woda lała się po ścianach kościoła kilka godzin. Trwa szacowanie strat

Zalany kościół w Mysłowicach
Zalany kościół w Mysłowicach
Źródło: Kamil Capała/archiwum prywatne
Woda lała się po ścianach kościoła przy ulicy Starokościelnej w Mysłowicach przez kilka, a być może nawet kilkanaście godzin. Gdy w sobotę rano odkryto skutki awarii, wnętrze świątyni było już poważnie zniszczone. Trwa szacowanie strat oraz ustalanie przyczyn usterki.

Awaria instalacji hydrantowej w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Starokościelnej w Mysłowicach. Z pękniętej rury woda przez kilka, a być może kilkanaście godzin spływała po ścianach, zalewając wnętrze świątyni.

Zalany kościół w Mysłowicach
Zalany kościół w Mysłowicach
Źródło: Kamil Capała/archiwum prywatne

Skutki awarii odkryto w sobotę rano. Jak przekazano, woda na posadzce sięgała łydek. Rzecznik mysłowickiej Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Wojciech Chojnowski poinformował, że w obiekcie o powierzchni około 2200 metrów kwadratowych poziom wody wynosił miejscami około 10 centymetrów.

Zalany kościół w Mysłowicach
Zalany kościół w Mysłowicach
Źródło: TVN24
Strażacy wypompowali wodę z wnętrza kościoła, jednak część zdążyła wsiąknąć w mury budynku. Trwa szacowanie strat oraz ustalanie dokładnych przyczyn awarii.

Opracowała Natalia Grzybowska /tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Kamil Capała/archiwum prywatne

Kościół w PolsceMysłowiceStraż pożarnaKościół katolicki
