Byli objęci kwarantanną, poszli na rodzinne zakupy

"Cała rodzina udała się na zakupy"

I to właśnie podczas jednej z takich kontroli na jaw wyszło, że rodzina opuściła dom. - Policjanci pojechali sprawdzić, czy jedna z rodzin objętych kwarantanną dotrzymuje jej warunków. Na miejscu nie zastali nikogo. Mundurowi szybko ustalili, że cała rodzina udała się do sklepu na zakupy - wyjaśnia Sonia Kepper z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Teraz jej członkowie odpowiedzą za wykroczenie łamania zakazu związanego z rozprzestrzenianiem się choroby, za co mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 500 zł. Dodatkowo policjanci przekazali informacje o nieprzestrzeganiu zasad kwarantanny do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który może nałożyć na nich grzywnę w wysokości do 5000 zł. "KORONAWIRUS. RAPORT". EKSPERCI ODPOWIADAJĄ W TVN24 NA WASZE PYTANIA