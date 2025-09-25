Logo strona główna
Katowice

Zderzenie z ciężarówką, dwie osoby nie żyją

Tragiczny wypadek na DK 43 na Śląsku
Powiat kłobucki (woj. śląskie)
Źródło: Google Maps
Tragiczny wypadek na drodze krajowej numer 43 w powiecie kłobuckim (Śląskie). W zderzeniu ciężarówki z samochodem osobowym zginęły dwie osoby.

Do wypadku doszło w czwartek około godziny 6.45 na drodze krajowej numer 43 pomiędzy Kłobuckiem a miejscowością Libidza.

"Kierująca samochodem marki Kia Sportage zmarła w wyniku odniesionych obrażeń, dwie pasażerki w ciężkim stanie zostały przetransportowane do szpitala. Jedna z nich niestety zmarła" - poinformowała policja śląska.

Tragiczny wypadek na DK 43 na Śląsku
Tragiczny wypadek na DK 43 na Śląsku
Źródło: Policja Śląska

Policjanci wyznaczyli objazdy od strony Kłobucka przez Wręczycę Wielką i od strony Częstochowy przez miejscowość Pierzchno.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.

Autorka/Autor: mm/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Śląska

WypadekPolicjawojewództwo śląskie
