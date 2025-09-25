Zderzenie z ciężarówką, dwie osoby nie żyją

Powiat kłobucki (woj. śląskie) Źródło: Google Maps

Do wypadku doszło w czwartek około godziny 6.45 na drodze krajowej numer 43 pomiędzy Kłobuckiem a miejscowością Libidza.

"Kierująca samochodem marki Kia Sportage zmarła w wyniku odniesionych obrażeń, dwie pasażerki w ciężkim stanie zostały przetransportowane do szpitala. Jedna z nich niestety zmarła" - poinformowała policja śląska.

Tragiczny wypadek na DK 43 na Śląsku Źródło: Policja Śląska

Policjanci wyznaczyli objazdy od strony Kłobucka przez Wręczycę Wielką i od strony Częstochowy przez miejscowość Pierzchno.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.

