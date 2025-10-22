Nożem zaatakował policjanta

Pościg i atak nożem na funkcjonariusza. 21-latek z Ukrainy trafił do aresztu Źródło: Śląska policja

Do zdarzenia doszło przy ul. Drozdów w Katowicach. Dyżurny komendy miejskiej policji otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie stojącym z nożem. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów z ogniwa wywiadowczego.

Po przyjeździe funkcjonariusze zauważyli dwóch nerwowo zachowujących się mężczyzn. Pomimo wyraźnych okrzyków "Policja!" i wezwań do zatrzymania, obaj rzucili się do ucieczki. Po krótkim pościgu zostali dogonieni.

Nożownik zaatakował policjanta

"Jeden z nich wyjął nóż i zaatakował policjanta. Najpierw zadawał ciosy ręką, a następnie kilkukrotnie pchnął nożem w okolice tułowia oraz rąk. Wywiadowca miał na sobie kamizelkę kuloodporną, która ochroniła go przed poważniejszymi obrażeniami. Pomimo zadawanych ciosów i użycia niebezpiecznego narzędzia policjant skutecznie obezwładnił napastnika i założył mu kajdanki" - informuje śląska policja.

W tym czasie drugi z funkcjonariuszy zatrzymał i obezwładnił kolegę napastnika. Okazało się, że zaatakowany policjant został zraniony w okolicach łokcia. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który udzielił mu pomocy i przewiózł do szpitala.

Policjanci przeszukali pojazd, którym przyjechali mężczyźni i znaleźli w nim marihuanę. Jak się okazało, dwaj 21-letni obywatele Ukrainy przyjechali w to miejsce w celu poszukiwania zakopanych tam narkotyków, których jak się okazało nie było.

Dwaj 21-latkowie z zarzutami

Po nocy spędzonej w policyjnej celi, dwaj 21-latkowie zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe. Agresor usłyszał zarzut czynnej napaści na policjanta w zbiegu z naruszeniem czynności narządu ciała oraz zarzut usiłowania wejścia w posiadanie środków odurzających. Decyzją sądu został on aresztowany na trzy miesiące. Za czynną napaść na policjanta kodeks karny przewiduje karę do 10 lat więzienia.

21-latek zaatakował policjanta Źródło: Śląska policja

Drugi mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania narkotyków oraz pomocnictwa w usiłowaniu wejścia w posiadanie środków odurzających. Prokurator zastosował wobec podejrzanego policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju.

