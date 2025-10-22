Nożem zaatakował policjanta

Do zdarzenia doszło przy ul. Drozdów w Katowicach. Dyżurny komendy miejskiej policji otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie stojącym z nożem. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów z ogniwa wywiadowczego.
Po przyjeździe funkcjonariusze zauważyli dwóch nerwowo zachowujących się mężczyzn. Pomimo wyraźnych okrzyków "Policja!" i wezwań do zatrzymania, obaj rzucili się do ucieczki. Po krótkim pościgu zostali dogonieni.
Nożownik zaatakował policjanta
"Jeden z nich wyjął nóż i zaatakował policjanta. Najpierw zadawał ciosy ręką, a następnie kilkukrotnie pchnął nożem w okolice tułowia oraz rąk. Wywiadowca miał na sobie kamizelkę kuloodporną, która ochroniła go przed poważniejszymi obrażeniami. Pomimo zadawanych ciosów i użycia niebezpiecznego narzędzia policjant skutecznie obezwładnił napastnika i założył mu kajdanki" - informuje śląska policja.
W tym czasie drugi z funkcjonariuszy zatrzymał i obezwładnił kolegę napastnika. Okazało się, że zaatakowany policjant został zraniony w okolicach łokcia. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który udzielił mu pomocy i przewiózł do szpitala.
Policjanci przeszukali pojazd, którym przyjechali mężczyźni i znaleźli w nim marihuanę. Jak się okazało, dwaj 21-letni obywatele Ukrainy przyjechali w to miejsce w celu poszukiwania zakopanych tam narkotyków, których jak się okazało nie było.
Dwaj 21-latkowie z zarzutami
Po nocy spędzonej w policyjnej celi, dwaj 21-latkowie zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe. Agresor usłyszał zarzut czynnej napaści na policjanta w zbiegu z naruszeniem czynności narządu ciała oraz zarzut usiłowania wejścia w posiadanie środków odurzających. Decyzją sądu został on aresztowany na trzy miesiące. Za czynną napaść na policjanta kodeks karny przewiduje karę do 10 lat więzienia.
Drugi mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania narkotyków oraz pomocnictwa w usiłowaniu wejścia w posiadanie środków odurzających. Prokurator zastosował wobec podejrzanego policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju.
Autorka/Autor: SK/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Śląska policja