Katowice Źródło: Google Maps

Do wypadku doszło w czwartek przed północą na autostradzie A4 na ulicy Kochłowickiej w Katowicach. Jedna osoba zginęła.

"W Katowicach na A4, na wysokości ul. Kochłowickiej (336 km), w kierunku Krakowa doszło do wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym z udziałem samochodu osobowego" - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Tragiczny wypadek na A4 w Katowicach Źródło: Policja Śląska

- Chwilę przed północną na autostradzie A4 w kierunku Krakowa na wysokości ulicy Kochłowickiej w Katowicach doszło do zdarzenia z udziałem jednego pojazdu. Pomimo szybkiej reakcji służb jeden z uczestników poniósł śmierć na miejscu - powiedział tvn24.pl młodszy aspirant Dominik Michalik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Lokalne media podają, że w pojeździe miały znajdować się jeszcze dwie inne osoby, które oddaliły się z miejsca zdarzenia. Policja na ten moment tego nie potwierdza. - Ustalamy przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - powiedział policjant.

Tragiczny wypadek na A4 w Katowicach Źródło: Policja Śląska

Przez kilka godzin występowały utrudnienia w ruchu. Autostrada A4 jest już przejezdna.

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

