Ośmiu mężczyzn nie poleciało do Chorwacji. Z powodu zachowania na lotnisku

Do zdarzenia doszło w miniony weekend na lotnisku w Katowicach. Straż Graniczna dostała zgłoszenie o agresywnie zachowujących się Polakach, którzy nie zostali wpuszczeni na pokład samolotu lecącego do Splitu.

Jak informuje Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu, wobec trzech z ośmiu osób trzeba było użyć środków przymusu bezpośredniego - kajdanek, siły fizycznej oraz "technik transportowych".

Ostatecznie wszyscy zostali doprowadzeni do pomieszczeń służbowych Straży Granicznej, znajdujących się w terminalu B.

Część z nich była po alkoholu

Pięciu mężczyzn było nietrzeźwych - mieli od 0,7 do 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

"W związku z powyższym jeden z trzeźwych obywateli RP został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł za naruszenie art. 210 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo lotnicze. Osoba ta przyjęła mandat. Kolejnych dwóch trzeźwych mężczyzn odmówiło przyjęcia mandatu – funkcjonariusze skierują do sądu wniosek o ukaranie. Pozostali obywatele RP otrzymali wezwania do stawiennictwa w placówce SG po wytrzeźwieniu" - dodała Straż Graniczna.

Po zakończeniu czynności mężczyźni zostali wypuszczeni.

