Płyta z budowy spadła na chodnik i jezdnię

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 8 na ulicy Katowickiej w centrum miasta, gdzie trwa budowa apartamentowca.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie od świadków, że elementy budowlane spadły na chodnik i jezdnię na ulicy Katowickiej - powiedział tvn24.pl młodszy aspirant Dominik Michalik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Jak dodał, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Policja, nadzór budowlany i inspekcja pracy

Straż miejska zgłosiła policjantom, że konieczne będzie kierowanie ruchem, ponieważ płyta zalegała na części jezdni.

- Policjanci pojechali na miejsce, by je zabezpieczyć do czasu usunięcia elementów - dodał policjant.

Na budowie przy ulicy Katowickiej pojawili się również przedstawiciele nadzoru budowlanego oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

