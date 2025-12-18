Płyta z budowy spadła na chodnik i jezdnię

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 8 na ulicy Katowickiej w centrum miasta, gdzie trwa budowa apartamentowca.
- Otrzymaliśmy zgłoszenie od świadków, że elementy budowlane spadły na chodnik i jezdnię na ulicy Katowickiej - powiedział tvn24.pl młodszy aspirant Dominik Michalik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Jak dodał, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
Policja, nadzór budowlany i inspekcja pracy
Straż miejska zgłosiła policjantom, że konieczne będzie kierowanie ruchem, ponieważ płyta zalegała na części jezdni.
- Policjanci pojechali na miejsce, by je zabezpieczyć do czasu usunięcia elementów - dodał policjant.
Na budowie przy ulicy Katowickiej pojawili się również przedstawiciele nadzoru budowlanego oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
Zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24.
Autorka/Autor: mm/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Paweł/Kontakt24