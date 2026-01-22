Do zatrzymania poszukiwanego mężczyzny doszło 15 stycznia na terenie Mysłowic. Dariusz W. był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Katowicach.
Działał w zorganizowanej grupie przestępczej
Jak informuje w komunikacie śląska policja, mężczyzna był poszukiwany w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających. "W listopadzie 2025 roku policjanci z KWP w Katowicach przejęli do realizacji tę sprawę z Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach. Policjanci ustalili ostatecznie miejsce przebywania poszukiwanego i przeprowadzili jego zatrzymanie. Dariusz W. został przekazany wymiarowi sprawiedliwości, aby odbyć zasądzoną karę" - czytamy w komunikacie. Na mocy prawomocnego wyroku mężczyzna został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności.
