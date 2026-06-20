Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Trzy razy osobiście przekazała pieniądze, wysyłała też przelewy

|
Zatrzymany 22-latek
Nowe oszustwo cyberprzestępców - BLIK
Źródło zdj. gł.: KMP w Jaworznie
22-latek oszukał 68-latkę na ponad 150 tysięcy złotych, namawiając ją do inwestycji. Jak podaje policja, "kobieta trzykrotnie spotykała się z mężczyzną w umówionym miejscu i czasie, by przekazywać gotówkę po podaniu określonego hasła". Wysyłała też przelewy.

Do policjantów z Jaworzna w województwie śląskim zgłosiła się 68-latka, która podejrzewała, że została oszukana. Mężczyzna ze wschodnim akcentem, podając się za agenta inwestycyjnego, namawiał ją do przekazywania pieniędzy, obiecując zyski.

"Trzykrotnie spotykała się z mężczyzną w umówionym miejscu i czasie, a następnie przekazała gotówkę do plecaka, podając określone hasło. W późniejszym czasie wykonywała także przelewy na wskazane przez niego konto bankowe" - poinformowała na swojej stronie internetowej Komenda Miejska Policji w Jaworznie.

Według policji za wszystkim stał 22-latek z ukraińskim obywatelstwem. Kobieta przekazała mu w sumie ponad 150 tysięcy złotych. Mężczyzna dzwonił do niej z różnych telefonów. Po raz ostatni, gdy 68-latka już się zorientowała, że została oszukana. Policjanci przygotowali zasadzkę, w którą wpadł 22-latek.

OGLĄDAJ: "Kocham cię tak bardzo, wyślij te cztery tysiące". Szpak: nie wierzę w to
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Zarzuty i areszt

W mieszkaniu mężczyzny policjanci znaleźli trzy tysiące złotych, a także karty SIM, kartę bankomatową oraz telefon.

"Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 22-latkowi pięciu zarzutów oszustwa, związanych z doprowadzeniem pokrzywdzonej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na łączną kwotę przekraczającą 150 tysięcy złotych. Na wniosek śledczych i prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy" - poinformowała Jaworznicka komenda.

Policjanci sprawdzają, czy 22-latek nie oszukał także innych osób.

OGLĄDAJ: Oglądaj najnowsze wydanie programu "Dwie strony"
Tomasz Terlikowski
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
News Michalskiego
37 lat była pielęgniarką, o sprawie lekarza milionera mówi wprost
News Michalskiego
Iwo Kitzinger rozegrał 28 meczów w reprezentacji Polski
Kajdanki i rozbierana sesja. Spowiedź byłego reprezentanta
Dariusz Szarmach
Postępujące kostniejące zapalenie mięśni (FOP)
"Tworzą się dodatkowe kości". FOP zamienia ciało w klatkę
Piotr Wójcik
Udostępnij:
Tagi:
Jaworznooszustwo
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Burza, wyładowanie
Silne wyładowania w trzech województwach
METEO
W sobotę burze znów zagrażają Antidotum Airshow Leszno
Nadciąga silna burza. Komunikat w sprawie Antidotum Airshow w Lesznie
METEO
Tragedia nad Bałtykiem, nie żyje mężczyzna
Tragedia na plaży, nie żyje mężczyzna
Trójmiasto
imageTitle
Sabalenka zmieciona z kortu w decydującym secie
EUROSPORT
Policja Polska
Ciała dwóch osób w mieszkaniu
Lublin
Burza w Zurychu powaliła wiele drzew
Drzewo spadło na nastolatkę w Zurychu. Jest w stanie krytycznym
METEO
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: odesłałem Order Orła Białego
Świat
Statki w cieśninie Ormuz
Iran zamyka cieśninę Ormuz
Świat
Warszawski Szpital Południowy
"Szpitale nie mogą stawać się łupem kolejnych ekip rządzących"
WARSZAWA
imageTitle
Polak szybki jak błyskawica na Stadionie Olimpijskim. Sensacyjne kwalifikacje
EUROSPORT
1 godz 1 min
pc
"Wiele skutków długofalowych dla Stanów Zjednoczonych jest przed nami"
Ciekawe czasy
Karol Nawrocki
Nawrocki tłumaczy decyzję. "Próg bólu został przekroczony"
Filip Czerwiński
Wieczór Kultur Świata w bibliotece "Pod skrzydłami"
"Nie tylko po książki". Biblioteka dla wielu to trzecie miejsce po domu i pracy
Magdalena Gruszczyńska
Awaria sieci na trasie Berlin - Poznań
Awaria na trasie do Berlina, prace potrwają do poniedziałku
Poznań
Pożar w zakładzie produkującym sztuczne kwiaty
Pożar w zakładzie produkującym wiązanki ze sztucznych kwiatów
Katowice
Burza, chmury
Ostrzeżenia IMGW w niemal całym kraju
METEO
imageTitle
Mistrz Polski z kolejnym transferem. Pozyskał reprezentanta kraju
EUROSPORT
ciesnina ormuz
"Może być już za późno". Eksperci ostrzegają w sprawie cieśniny Ormuz
BIZNES
Prezydent Litwy Gitanas Nauseda
Echo decyzji Nawrockiego w regionie. "Prezydent staje przed dylematem"
Świat
imageTitle
Polki z szóstą wygraną. Nieoczekiwane emocje na koniec
EUROSPORT
19-latek i 16-latek byli zakleszczeni
Zderzenie na przejeździe kolejowym. Dwaj nastolatkowie w stanie ciężkim
Katowice
imageTitle
Niecodzienny wyczyn kibica. Flaga Niemiec ciągnie się kilometrami
EUROSPORT
Trwają poszukiwania napastnika
Trwa obława, w akcji 300 policjantów, psy tropiące i śmigłowiec
Kielce
Dachowanie na DK50
Dachował na drodze krajowej. Pijany i z sądowym zakazem
WARSZAWA
Ulewy, opady, intensywny deszcz
Zobacz radar opadów
METEO
Mazowiecki Szpital Bródnowski
125 dni, 732 godziny. Tak Dawid Kacprzyk pracował w Szpitalu Bródnowskim
Dariusz Gałązka , Artur Węgrzynowicz
imageTitle
Które miejsce w tabeli Ligi Narodów zajmują polskie siatkarki?
EUROSPORT
36-latek został tymczasowo aresztowany
Jest decyzja w sprawie podejrzanego o zabójstwo Rosjanina
Lublin
W związku z czadem straż pożarna interweniowała m.in. w Świętochłowicach
Problem z czadem w upalne dni. Blisko 800 interwencji
Katowice
Puszcza Białowieska jest jednym z ostatnich naturalnych kompleksów leśnych o charakterze pierwotnym w Europie
Zniknęły w kilka minut. Dziś można było zdobyć bon turystyczny
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica