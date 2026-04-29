Katowice Podpalił wiaty śmietnikowe, spłonęły samochody

Policjanci zatrzymali 32-latka podejrzanego o podpalenia Źródło: Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju

Funkcjonarusze z Jastrzebia-Zdroju zatrzymali 32-latka w związku podpaleniami w mieście.

Za pierwszym razem mężczyzna podpalił wiatę śmietnikową przy ulicy Turystycznej. Dwa dni później płonęła kolejna, ale tym razem spłonęły też samochody.

"W trakcie pożaru zniszczeniu uległy trzy auta: Fiat Panda, VW Polo i VW Tiguan. Podpalenia spowodowały straty na kwotę ponad 120 tysięcy złotych" - podała w komunikacie Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Pozostałości po spalonej wiacie i uszkodzony samochód Źródło: Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju

Pomogli świadkowie i monitoring

Pomocne w zatrzymaniu mężczyzny były zebrane podczas oględzin dowody, zapisy monitoringu oraz zeznania świadków.

32-latek przyznał się do winy. Sąd zdecydował, że najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

