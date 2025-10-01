Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Ponad 10 godzin szukali "porwanej" kobiety

Policjanci poszukiwali ją 10 godzin bo miała być porwana
Gliwice
Źródło: Google Earth
Ponad dziesięć godzin trwały poszukiwania "porwanej" kobiety. Znaleźli ją w domu jednorodzinnym. Przyznała, że sama zgłosiła porwanie, miał to być "żart pod wpływem alkoholu". Teraz 53-latka poniesie konsekwencje.

Do zdarzenia doszło 29 września. Po godzinie 5:30 gliwicka policja otrzymała zgłoszenie o porwaniu kobiety. Do akcji wkroczyli policjanci z gliwickiego garnizonu oraz komendy wojewódzkiej w Katowicach.

Ponad 10 godzin poszukiwań. Porwania nie było

Jak informuje w komunikacie policja śląska, od rana aż do godzin wieczornych funkcjonariusze prowadzili intensywne działania poszukiwawcze, wykorzystując specjalistyczny sprzęt i angażując znaczne siły, żeby jak najszybciej udzielić pomocy osobie, której życie mogło być zagrożone. "Policjanci odnaleźli kobietę w jednym z domów jednorodzinnych. Jak się okazało, była ona cała, zdrowa i bezpieczna, a wywołany alarm - fałszywy. 53-letnia obywatelka Ukrainy swoje nieodpowiedzialne zachowanie tłumaczyła żartem pod wpływem alkoholu. Była przekonana, że jej historia nie zostanie potraktowana poważnie. Dla służb sytuacje ratowania życia i zdrowia to priorytet" - przekazuje policja.

Policjanci poszukiwali ją 10 godzin bo miała być porwana
Policjanci poszukiwali ją 10 godzin bo miała być porwana
Źródło: Policja śląska

Nie uniknie konsekwencji

Funkcjonariusze zastosowali wobec 53-latki tryb przyspieszony, dzięki czemu sprawa trafiła bezpośrednio do sądu. "To właśnie sąd zdecyduje teraz o dalszym losie kobiety. Niewykluczone, że będzie musiała również pokryć koszty niepotrzebnej akcji służb, które w tym czasie mogły być użyte w sytuacjach realnego zagrożenia życia i zdrowia. Każdy taki niepotrzebny alarm opóźnia pomoc udzielaną osobom, które naprawdę jej potrzebują" - przypomniała w komunikacie śląska policja.

Policjanci poszukiwali ją 10 godzin bo miała być porwana
Policjanci poszukiwali ją 10 godzin bo miała być porwana
Źródło: Policja Śląska

Autorka/Autor: pk/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja śląska

Udostępnij:
TAGI:
GliwiceŚląskPolicjaWymiar sprawiedliwościwojewództwo śląskie
Czytaj także:
Zdaniem ekspertów cała sytuacja wynikła z tego, kim jest sam Elon Musk
Musk zapowiada konkurencję dla Wikipedii. "Niezbędny krok"
Świat
Miliony złotych w narkotykach
Zlikwidowali laboratorium, przejęli narkotyki warte sześć milionów
Katowice
W stanie Oklahoma przeprowadzono egzekucję Johna Granta
Zabił małżeństwo, dla którego pracował. Po 35 latach zostal stracony
Świat
Tłum przed Pałacem Kultury
Tłum ludzi przed Pałacem Kultury
WARSZAWA
Nastolatkowie zatrzymani po brutalnym ataku na obcokrajowca
Ogolili głowę, na twarzy namalowali symbole nazistowskie". Brutalny atak na obcokrajowca
Wrocław
imageTitle
Podziękuj z nami Rafałowi Majce. Dołącz do nas na "Zakręcie Zgreda"
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Kolejny kandydat do przejęcia partii po Hołowni. Ma pięć postulatów
Polska
shutterstock_1594090195
Działacz "Solidarności" z zarzutem korupcji. Miał żądać łapówki od rybaków
Trójmiasto
Południe Ukrainy nawiedziła powódź
Dwa miesiące opadów w kilka godzin. Miasto zalała powódź
METEO
Jens Stoltenberg podczas Warsaw Security Forum
Zestrzeliwać Rosjan? "Powinniśmy ufać pilotom"
Polska
imageTitle
Atletico znowu na piątkę, wyjątkowy wieczór Francuza
EUROSPORT
Podróżny w bagażu miał 15 kilogramów ludzkich włosów
Przyleciał z Dubaju, w bagażu miał 15 kilogramów ludzkich włosów
Kraków
33-latek został zatrzymany
"Z piskiem opon podjeżdżał do stojącej na chodniku kobiety"
WARSZAWA
Tierra Amarilla
Zmiany są nieodwracalne. Ludzie żyją nad kraterem. Czy wyrok coś zmieni?
Świat
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Ekspert o podwyżce podatku: mam wręcz pewność
BIZNES
uniwersytet warszawski shutterstock_637676953
2800 zgłoszeń na jeden kierunek. Oto najpopularniejsze kierunki studiów
Maciej Wacławik
Sąd wojskowy skazał na karę śmierci byłego prezydenta Josepha Kabilę
Kara śmierci dla byłego prezydenta
Świat
Dziecko powiadomiło policję o awanturze w domu (zdj. ilustracyjne)
"Zginęło 65 nieletnich". Dzieci narzędziem zemsty
Świat
Widok z orbity Ziemi
Kosiniak-Kamysz: pierwsze polskie satelity wojskowe trafią na orbitę
Polska
Zniszczenia w mieście Bogo City na Filipinach
Dziesiątki ofiar trzęsienia ziemi. Służby przeszukują zawalone budynki
METEO
Papież Leon XIV
Papież ocenił plan Trumpa w sprawie Gazy
Świat
imageTitle
Zwolińska i Polaczyk wpłynęli do półfinałów mistrzostw świata
EUROSPORT
Były szef CIA gen. Petraeus
Były szef CIA wskazuje, jak uderzyć w Rosję
Polska
Likwidowany zakład górniczy w Stefanowie Ruszkowskim
Walka o złoże warte miliardy złotych
Piotr Krysztofiak
shutterstock_2250571743
14 milionów do wygrania
BIZNES
Podejrzany o zabójstwo to 33-letni znajomy zmarłej
Policja: Podpalił śpiącą kobietę, mówił, że rozpalił grilla. 33-latkowi grozi dożywocie
WARSZAWA
Energetyka
"Byliśmy na granicy blackoutu". Miasta w czasach kryzysów
WARSZAWA
imageTitle
Na kogo postawi selekcjoner? Zgrupowanie kadry tuż za rogiem
EUROSPORT
Silny wiatr
Powrót niebezpiecznej aury. Tu mogą pojawić się alarmy
METEO
Uwięzieni w sklepie
System kaucyjny. Co trzeba wiedzieć
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica