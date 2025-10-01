Ponad 10 godzin szukali "porwanej" kobiety

Gliwice Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło 29 września. Po godzinie 5:30 gliwicka policja otrzymała zgłoszenie o porwaniu kobiety. Do akcji wkroczyli policjanci z gliwickiego garnizonu oraz komendy wojewódzkiej w Katowicach.

Ponad 10 godzin poszukiwań. Porwania nie było

Jak informuje w komunikacie policja śląska, od rana aż do godzin wieczornych funkcjonariusze prowadzili intensywne działania poszukiwawcze, wykorzystując specjalistyczny sprzęt i angażując znaczne siły, żeby jak najszybciej udzielić pomocy osobie, której życie mogło być zagrożone. "Policjanci odnaleźli kobietę w jednym z domów jednorodzinnych. Jak się okazało, była ona cała, zdrowa i bezpieczna, a wywołany alarm - fałszywy. 53-letnia obywatelka Ukrainy swoje nieodpowiedzialne zachowanie tłumaczyła żartem pod wpływem alkoholu. Była przekonana, że jej historia nie zostanie potraktowana poważnie. Dla służb sytuacje ratowania życia i zdrowia to priorytet" - przekazuje policja.

Policjanci poszukiwali ją 10 godzin bo miała być porwana Źródło: Policja śląska

Nie uniknie konsekwencji

Funkcjonariusze zastosowali wobec 53-latki tryb przyspieszony, dzięki czemu sprawa trafiła bezpośrednio do sądu. "To właśnie sąd zdecyduje teraz o dalszym losie kobiety. Niewykluczone, że będzie musiała również pokryć koszty niepotrzebnej akcji służb, które w tym czasie mogły być użyte w sytuacjach realnego zagrożenia życia i zdrowia. Każdy taki niepotrzebny alarm opóźnia pomoc udzielaną osobom, które naprawdę jej potrzebują" - przypomniała w komunikacie śląska policja.

