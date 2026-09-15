Katowice Ruszył, gdy podnosiły się rogatki. Za przejazdem odebrał mandat

Przejechał na czerwonym i odebrał mandat Źródło wideo: Śląska Policja Źródło zdj. gł.: Śląska Policja

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Do zdarzenia doszło 12 września 2026 roku przy ulicy Stachury w Gierałtowicach. Radiowóz znajdował się za czerwonym Oplem, którego kierowca zatrzymał się jako pierwszy przed oznakowanym przejazdem kolejowym.

"Po przejechaniu pociągu kierujący nie zaczekał na całkowite podniesienie i wjechał na czerwonym świetle, pomimo nadal obowiązującego zakazu. Policjanci natychmiast zareagowali. Za przejazdem kierowca został ukarany mandatem w wysokości dwóch tysięcy złotych, a jego konto zasiliło 15 punktów" - podają w komunikacie śląscy policjanci.

"Nie ryzykuj. Pociąg nie zdąży się zatrzymać"

Czerwone światło oznacza STOP. Na przejazd kolejowy nie wolno wjeżdżać, gdy świeci lub naprzemiennie pulsuje czerwone światło, a także, gdy rogatki są opuszczone, opuszczają się lub nie skończyły się jeszcze podnosić. Po przejechaniu pociągu należy poczekać do końca działania sygnalizacji i całkowitego podniesienia rogatek. Dopiero wtedy można kontynuować jazdę. Nie ryzykuj. Pociąg nie zdąży się zatrzymać. przypominają śląscy policjanci

Kierowca przejechał przez przejazd na czerwonym i został zatrzymany Źródło zdjęcia: Śląska Policja

Dostał dwa tysiące mandatu i 15 punktów Źródło zdjęcia: Śląska Policja

Symulacja zderzenia pociągu z samochodem (wideo ilustracyjne) Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl