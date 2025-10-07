Logo strona główna

Katowice

Staranowane auto po kilkudziesięciu kilometrach pościgu

Pościg zakończyli częstochowscy mundurowi, którzy radiowozem staranowali jego auto
Do zdarzenia doszło w Dąbrowie Górniczej
Policjanci przez kilkadziesiąt kilometrów ścigali kierowcę audi, który nie zatrzymał się do kontroli. Mężczyznę ujęli dopiero częstochowscy funkcjonariusze, którzy radiowozem wjechali w bok jego auta i uniemożliwili mu dalszą ucieczkę. Jak się okazało, 53-latek był po użyciu alkoholu.

Wszystko zaczęło się w Dąbrowie Górniczej. Patrol drogówki, który prowadził rutynową kontrolę trzeźwości, zwrócił uwagę na nerwowe zachowanie jednego z kierowców. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać audi do kontroli. Kierowca zignorował wydane sygnały i gwałtownie przyspieszył, rozpoczynając ucieczkę. Policjanci ruszyli za nim w pościg. - Kierujący audi w trakcie ucieczki popełnił szereg poważnych wykroczeń i przestępstw, m.in. wyprzedzał na przejściach dla pieszych, przekraczał dozwoloną prędkość oraz stwarzał realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Mimo nadawanych przez policjantów sygnałów do zatrzymania, kontynuował brawurową jazdę, przemieszczając się przez kolejne miejscowości - opisywał komisarz Bartłomiej Osmólski z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.

Kierowca audi był pod użyciu alkoholu
Kierowca audi był pod użyciu alkoholu
Źródło: Policja Śląska

Kilkadziesiąt kilometrów pościgu

Informacja o pościgu trafiła do dyżurnych z okolicznych jednostek. Zgłoszenie o piracie drogowym dotarło też do dzielnicowych komisariatu drugiego w Częstochowie, którzy ruszyli w pościg i zatrzymali audi, wykorzystując do tego radiowóz - wjechali w bok auta, uniemożliwiając dalszą jazdę.

Pościg zakończyli częstochowscy mundurowi, którzy radiowozem staranowali jego auto
Pościg zakończyli częstochowscy mundurowi, którzy radiowozem staranowali jego auto
Źródło: Policja Śląska

Za kierownicą siedział 53-latek z Dąbrowy Górniczej. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie 0,4 promila alkoholu.

Teraz, oprócz prowadzenia pojazdu po alkoholu i licznych wykroczeń, odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Autorka/Autor: MAK/gp

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Policja Śląska

