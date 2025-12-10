Zderzenie dwóch ciężarówek na autostradzie

Do wypadku doszło w środę około godziny 14.20 na autostradzie A1 na 435. kilometrze w rejonie miejscowości Łojki na jezdni w kierunku Łodzi . Uczestniczyły w nim dwie ciężarówki
- Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący jedną ciężarówką wjechał w tył drugiej. Był zakleszczony w pojeździe. Z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala - mówi Beata Poznańska, rzeczniczka policji w Częstochowie.
Jak dodała, ruch w kierunku Łodzi odbywa się wyłącznie pasem awaryjnym. Dwa pozostałe pasy są zablokowane.
By ominąć zablokowany odcinek, kierowcy mogą zjechać na węźle Częstochowa Blachownia, przejechać przez Częstochowę i wrócić na A1 na węźle Częstochowa Północ.
Autorka/Autor: mag/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: A1 Raporty Drogowe