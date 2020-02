17 lat więzienia za brutalne zgwałcenie czterech prostytutek. Ciało jednej odkopano w lesie

Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał we wtorek Konrada J. na karę 17 lat pozbawienia wolności.

- Sąd uznał oskarżonego za winnego czterech przestępstw zgwałcenia, połączonego z pozbawieniem wolności i szczególnym okrucieństwem, a w niektórych przypadkach także z przestępstwem przeciwko mieniu. Sąd przyjął, że oskarżony działał w warunkach artykułu 91 Kodeksu karnego - ciągu przestępstw - i wymierzył mu za to karę 17 lat pozbawienia wolności – powiedział rzecznik częstochowskiego sądu, Dominik Bogacz.

Prokuratura oskarżyła 31-letniego Konrada J. z województwa mazowieckiego o to, że zgwałcił cztery prostytutki, a jedną z nich - obywatelkę Bułgarii - zabił. Sąd przyznał, że J. zgwałcił także Bułgarkę, ale z opisu czynu wyeliminował zabójstwo. Nie wiadomo dlaczego. Podobnie jak sam proces, także ustne motywy wyroku z uwagi na charakter sprawy były niejawne. Wyrok nie jest prawomocny.

Poza karą pozbawienia wolności sąd zobowiązał J. do wypłaty nawiązek trzem pozostałym pokrzywdzonym - po 15 tysięcy złotych oraz orzekł środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym.

Zgodnie z Kodeksem karnym, za gwałt ze szczególnym okrucieństwem może grozić do 15 lat więzienia, jednakże przy przyjęciu kwalifikacji z art. 91 wymierzona kara może być surowsza. W takim przypadku orzeczona kara łączna nie może przekroczyć górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

"Spełnia kryteria seryjnego gwałciciela"

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie latem 2019 roku. Informowała wówczas, że J. początkowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i złożył obszerne wyjaśnienia. Na końcowym etapie śledztwa zmienił wyjaśnienia. Nie przyznawał się już do zabójstwa obywatelki Bułgarii.