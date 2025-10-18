Osuszyli staw przy domu Karoliny Wróbel. 24-latka zaginęła na początku roku

Osuszyli staw, poszukują Karoliny Wróbel Źródło: TVN24

- Wróciliśmy po raz kolejny na staw Błaskowiec. Nasze działania są odmienne o tyle, że wróciliśmy do stawu, który został osuszony. Tej wody zostało spuszczone 60 procent, dzięki temu odkryła się linia brzegowa oraz uzyskaliśmy dostęp do dna zbiornika wodnego. Dzięki temu możemy przeprowadzić kolejne działania poszukiwawcze - relacjonował w sobotę przed południem na antenie TVN24 Sławomir Kocur, rzecznik policji w Bielsku-Białej.

Działania służb w związku z zaginięciem Karoliny Wróbel Źródło: TVN24

To kolejna duża akcja poszukiwawcza Karoliny Wróbel, 24-letniej mieszkanki Czechowic, która 3 stycznia wyszła z mieszkania i słuch po niej zaginął. Staw Błaskowiec znajduje się w pobliżu miejsca jej zamieszkania.

Jak powiedział Kocur, w sobotnich poszukiwaniach bierze udział 150 policjantów i strażaków. W akcji są też psy wyszkolone do poszukiwania martwych osób.

W mieszkaniu zostały dzieci

Karolina Wróbel zniknęła w piątek 3 stycznia 2025 roku. Ostatni raz była widziana w pobliżu Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach.

Jak wskazywała policja, rodzina zgłosiła jej zaginięcie dwa dni później.

W mieszkaniu brata, gdzie kobieta od jakiegoś czasu przebywała, została dwójka jej dzieci w wieku pięciu i ośmiu lat. Dzieci zostały umieszczone w rodzinie zastępczej.

Karolina Wróbel Źródło: Bielsko-Biala policja

Przyznał się do zabójstwa

W sprawie został zatrzymany 29-latni Patryk B. , który usłyszał zarzut zabójstwa.

- Podstawą do przedstawienia zarzutów było przyznanie się podejrzanego do zarzuconego mu czynu. Podejrzany złożył w sprawie wyjaśnienia, w których przyznał się do winy. Składając kolejne wyjaśnienia zmieniał wersje i podawał różny przebieg zdarzenia, a ostatecznie odwołał wcześniejsze wyjaśnienia. Ostatecznie nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu - przekazywał nam prokurator Aleksander Duda z Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

6 października prokurator prowadzący śledztwo uchylił tymczasowy areszt wobec Patryka B. i zastosował wobec niego dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.

Poszukiwania Karoliny Wróbel już niejednokrotnie były prowadzone w terenie. Przez wiele miesięcy nie udało się jednak odnaleźć ani jej samej, ani jej ciała.

