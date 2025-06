105 osób z zarzutami udziału w "mafii śmieciowej"

Śledztwo ws. mafii śmieciowej. Policja zatrzymała kolejne pięć osób Źródło: KWP Katowice

Do ostatnich zatrzymań doszło 16 czerwca w Warszawie, Katowicach, Stalowej Woli oraz w miejscowości Pysznica (Podkarpackie). W akcji brali udział policjanci z kilku wydziałów komendy wojewódzkiej w Katowicach i komendy w Częstochowie, a także kontrterroryści z Kielc, funkcjonariusze Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA oraz oddziałów prewencji z Katowic i Rzeszowa. Wspierali ich inspektorzy z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Zatrzymali 54-letnią kobietę i czterech mężczyzn w wieku od 56 do 60 lat.

Zarzuty w sprawie usłyszało już 105 osób

Już 105 osób z zarzutami

To kolejny etap śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach, w ramach którego zarzuty udziału w "mafii śmieciowej" usłyszało już 105 osób.

"Zatrzymani są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która uczyniła sobie stałe źródło dochodu z procederu związanego z nielegalnym obrotem odpadami. Grupa działała m.in. na terenie Stalowej Woli oraz innych miejscowości w całej Polsce. Śledczy ustalili, że jeden z zatrzymanych jest również podejrzany o wymuszenie rozbójnicze. Grożąc użyciem siły, miał on zmusić pokrzywdzonego do przekazania samochodu, mimo że ten formalnie pozostawał własnością firmy leasingowej" - przekazała Komenda Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Policjanci przeszukali siedziby firm, miejsca zamieszkania i samochody należące do podejrzanych. Zabezpieczyli wiele nośników danych, dokumentację związaną z nielegalnym obrotem odpadami, a także ponad 80 tys. zł, ponad 3 tys. franków szwajcarskich oraz 13 jednostek broni różnego rodzaju i 443 sztuki amunicji.

Śledczy zabezpieczyli pieniądze w różnych walutach

Zabezpieczono 13 jednostek różnego rodzaju broni

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Katowice-Wschód aresztował trzech podejrzanych, wobec pozostałych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w łącznej kwocie 250 tys. zł i zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi.

Podejrzanym grozi kara do 15 lat więzienia.

Mafia śmieciowa na celowniku służb

W maju 2024 roku decyzją szefa śląskiej policji w Wydziale do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców komendy wojewódzkiej w Katowicach powołano specjalną grupę operacyjno-procesową do zwalczania przestępczości związanej z nielegalnym obrotem odpadami. W jej skład weszli policjanci z Wydziału Kryminalnego, Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, Wydziału Wywiadu Kryminalnego oraz Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Katowicach, a także policjanci z komendy miejskiej w Częstochowie. Grupę wspierają również funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Grupa ta, prowadząc wielowątkową sprawę dotyczącą działalności mafii śmieciowej, sukcesywnie gromadziła materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zarzutów kolejnym osobom.

