Ostatnie Pokolenie

Kiedy przerwali koncert w filharmonii albo oblali barwnikiem warszawską Syrenkę - wywołali oburzenie. Kiedy blokują ulice w godzinach szczytu, wywołują wściekłość. A robią to wszystko, by wywołać dyskusję o tym, jak zatrzymać zmiany klimatu, bo, jak mówią, są pierwszym pokoleniem, które w pełni zdaje sobie sprawę z tego, co przyniesie katastrofa klimatyczna, i ostatnim pokoleniem, które może jeszcze ją zatrzymać. Choć, jak przekonała się Paulina Kaczmarczyk, w Ostatnim Pokoleniu pokoleń jest wiele, a najbardziej dyskusyjne są metody ich działania. Gdzie jest granica między obywatelskim nieposłuszeństwem a zwykłym chuligaństwem?