Musiałam się nauczyć żyć ze sobą od nowa

Lato to czas, kiedy zabawa w klubach i dyskotekach w całej Polsce trwa do białego rana. Jedni chcą się zrelaksować, potańczyć, spotkać ze znajomymi. Inni - tylko na to czekają. Bo lato to również czas, kiedy gwałtownie wzrasta liczba ofiar tzw. "pigułki gwałtu". Wystarczy odwrócić na chwilę wzrok, by ta mieszanka środków chemicznych - już nie tylko w formie tabletki, ale również proszku, kropel lub zastrzyku - trafiła do naszej szklanki. Utrata kontroli nad własnym ciałem, zanik pamięci, niemożność obrony i stawiania oporu - jak pokazują historie bohaterów reportażu Katarzyny Rosiewicz - to może się przytrafić każdemu z nas...

