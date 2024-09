Żołnierki Ukrainy

Miały rodziny, kariery, przyjaciół i normalne życie. Ale mimo to zdecydowały się wziąć do ręki broń i stanąć do walki przeciwko rosyjskim okupantom. Ryzykują śmiercią, a także stykają się z uprzedzeniami ze względu na płeć, bo świat ukraińskiego wojska jeszcze do niedawna był uważany za wyłącznie męski. Agresja Rosji na Ukrainę odcisnęła ogromne piętno na życiu ukraińskich kobiet. Kim są te, które jako ochotniczki walczą na pierwszej linii frontu za swoją i naszą wolność? Reporter Superwizjera Michał Przedlacki wysłuchał ich wstrząsających i dramatycznych historii. Materiał zawiera drastyczne opisy i obrazy przemocy.