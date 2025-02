Trump ostro do Zełenskiego: w ogóle nie jesteś wdzięczny, a to nie jest miłe

Wołodymyr Zełenski przybył do Białego Domu, by podpisać umowę ws. minerałów z USA. W Gabinecie Owalnym doszło do ostrej wymiany zdań między nim a Donaldem Trumpem. - Bardzo liczę na pana silne stanowisko, by powstrzymać Putina. Mówił pan, że wojny już wystarczy. I myślę, że to ważne, by powiedzieć te słowa Putinowi (...), bo jest zabójcą i terrorystą. Ale mam nadzieję, że razem możemy go powstrzymać - powiedział Wołodymyr Zełenski do Donalda Trumpa. - Panie prezydencie, my się trzymamy w naszym kraju, trzymamy się sami - powiedział Zełenski. - Nie jesteście sami. Gdybyście nie mieli naszego sprzętu wojskowego, ta wojna skończyłaby się w dwa tygodnie - odparł Donald Trump. - Tak, tak, w trzy dni, Władimir Putin mi to mówił - stwierdził Wołodymyr Zełenski. - Igrasz z III wojną światową - zarzucił mu Donald Trump. Amerykański prezydent mówił, że komentarze Zełenskiego były "bardzo lekceważące". Stwierdził, że albo zawrzą umowę albo się rozejdą. Zełenski pokazał Trumpowi zdjęcia ukraińskich żołnierzy wziętych do rosyjskiej niewoli.

To fragment spotkania, wkrótce całość.