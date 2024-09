Jakub Józef Orliński: przeskoczyłem wszystkie możliwe marzenia

Jakub Józef Orliński to 33-letni artysta łączący dwa, z pozoru zupełnie niepasujące do siebie światy: z jednej strony - śpiew klasyczny (jest kontratenorem, za swoją twórczość dwukrotnie nominowanym do nagrody Grammy i pięć razy do Fryderyków), z drugiej - breakdance. Choć dziś jest na szczycie - wystąpił m.in. podczas ceremonii otwarcia ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu - to w rozmowie z Moniką Olejnik przyznał, że historia jego życia jest opowieścią o odrzuceniu. Orliński trzy razy zdawał do szkoły muzycznej, ale jak mówił, nie chowa urazy, bo ma świadomość, że był słaby. - Noszę pierścień z uśmiechniętą buźką, który przypomina mi, żeby zwracać uwagę na te pozytywne rzeczy. Gdy życie stawia mi kłody, to albo zdaję jeszcze raz, albo idę inną drogą. Tak było zawsze. (...) Czasami wracam do tych nagrań i myślę, że przeskoczyłem wszystkie możliwe marzenia - dodał. Podkreślił, że aby śpiewać, należy poznać samego siebie i swoje potrzeby - i tak choćby w dniu koncertu ogranicza ostre potrawy i czekoladę. Gość Moniki Olejnik przyznał także, że jego głos dalej się rozwija i wciąż nad nim pracuje. - Bardzo starannie dobieram to, co będę śpiewał i co dostarczam. Ze wszystkiego jestem dumny, ponieważ traktuję to, jak kartki z pamiętnika. To jest moja artystyczna wypowiedź w tym konkretnym miejscu mojej kariery. Dzięki temu, że tak długo pracuję nad wyborem materiału, tak długo go przygotowuję - z każdym utworem mam innego rodzaju relację - wyjaśnił Orliński.

W części #MonikaKsiążkiMuzyka Monika Olejnik rekomendowała książkę "Bardzo stary pan z olbrzymimi skrzydłami" Gabriela Garcíi Márqueza, a Jakub Józef Orliński "Händel" Christophera Hogwooda.

W #TalentAktywność to #przyszłość gościem był Oskar Cyms.