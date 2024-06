Nowy europarlament ma więcej skrajnie prawicowych posłów. - Aż tak dobrych wyników dla skrajnej prawicy we Francji czy w Niemczech nie przewidywaliśmy. Okazało się, że oni rzeczywiście rosną w siłę - komentował autor reportażu "Niebezpieczne związki" Arkadiusz Wierzuk w programie "Czarno na białym. Podcast". Zaznaczył, że takie partie jak niemieckie AfD czy francuskie Zjednoczenie Narodowe są kojarzone z putinowską Rosją. - W sposób populistyczny wykorzystują obecną sytuację. AfD mówi, żeby Ukrainie już nie pomagać. Marine Le Pen mówi, że trzeba coś zrobić z uchodźcami. To trafia na podatny grunt - wyjaśnił Wierzuk. Jego zdaniem partie skrajnie prawicowe "zjednoczą się w europarlamencie, żeby mieć wpływ i przeszkadzać". Pytany, czy polska polityka również skręca w rejony antyunijne i skrajnie prawicowe, odpowiedział twierdząco. - To jest trend. Na taki trend zdecydował się Jarosław Kaczyński, żeby być może odebrać część wyborców Konfederacji, która rzeczywiście z AfD oficjalnie współpracuje. To jest po to, żeby jakoś się odróżnić i zyskiwać ciągle nowych wyborców - tłumaczył Wierzuk. Dodał, że Kaczyński odżegnuje się od współpracy z AfD ze względu na proputinowski charakter niemieckiej partii. - Nasi rozmówcy mówią jednak, że gdyby od współpracy PiS i AfD zależał wynik wyborczy, to Kaczyński mógłby cynicznie taki sojusz zawrzeć, bo wartości antyimigranckie i antyunijne są bardzo podobne w obu partiach - zaznaczył Wierzuk. Przyznał też, że PiS imponuje skrajnie prawicowym partiom w Europie. - Oni chcieliby się wzorować na Kaczyńskim w kontekście tego, jak rozmontować system, podporządkować sobie wymiar sprawiedliwości czy jak zlikwidować niezależne dziennikarstwo - ocenił Wierzuk.