Ponad 30 tysięcy osób powyżej 15 roku życia uprawia patologiczny hazard - wynika z ostatnich badań CBOS. Właściwie niekontrolowaną bramą do takiego hazardu jest internet. Wystarczy kilka kliknięć, by nie tylko móc grać, ale też mieć za co grać. A wszystko może zacząć się pozornie niewinnie. Mechanizm uzależniania i losy ludzi, którzy w uzależnienie popadli, pokazuje Aneta Regulska.