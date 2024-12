Plecy prezesa

Polski Komitet Olimpijski znalazł się pod lupą Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej i organu nadzorującego, czyli prezydenta Warszawy. Ten ostatni dał prezesowi Radosławowi Piesiewiczowi trzy miesiące na usunięcie nieprawidłowości związanych z finansami PKOl. Chodzi m.in. o umowy sponsorskie oraz o pensję dla prezesa, który - w przeciwieństwie do swoich poprzedników - nie pełni tej funkcji społecznie. Pieniądze i polityczne plecy to słowa klucze do zrozumienia kariery obecnego szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego - tak zgodnie twierdzą rozmówcy Łukasza Karusty. Szczególną uwagę zwracają na znajomość Radosława Piesiewicza z Jackiem Sasinem. To dzięki niej - jak uważają - Piesiewicz został prezesem PKOl, a stało się to krótko po pewnym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim. Reporter "Czarno na białym" pokazuje drogę Piesiewicza od kandydata w wyborach lokalnych do prezesa najważniejszej organizacji sportowej w Polsce.