Wzorzec z Kremla

Podporządkowanie mediów, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Używanie służb specjalnych do niszczenia opozycji, państwowe firmy jako narzędzie do realizowania różnych interesów władzy. Do tego anachroniczny konserwatyzm, czyli walka z mniejszościami seksualnymi i tzw. gender, w ścisłej współpracy z klerem i nacjonalistami - to kilka elementów, dzięki którym Władymir Putin od lat sprawuje w Rosji władzę w sposób autorytarny. Władzę, której nikt nie jest mu w stanie w żaden sposób odebrać. Ale to też – według rozmówców Artura Zakrzewskiego – wzorce, z których przez ostatnie osiem lat chętnie korzystało w Polsce Prawo i Sprawiedliwość. O niedawnych rządach PiS i próbach powielania w Polsce działań Putina, opowiedzieli reporterowi "Czarno na białym" Krystyna Kurczab-Redlich i Wacław Radziwinowicz, byli korespondenci polskich mediów w Rosji.