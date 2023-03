Jan Paweł II wiedział, zanim został papieżem. Debata "Czarno na białym"

Jan Paweł II wiedział o pedofilii w Kościele i to na długo, zanim został papieżem. Zamiast stanąć po stronie ofiar, przenosił księży z parafii na parafię. Marcin Gutowski dotarł do kluczowego świadka i ofiar, które przerwały milczenie. Podczas debaty prowadzonej przez Brygidę Grysiak-Ciesiołkiewicz, Marcin Gutowski zaznaczył, że ma jedno zadanie jako reporter - odsłaniać rzeczywistość. Przyznał, że drugim powodem pracy nad cyklem "Czarno na białym. Bielmo" było spotkanie z ofiarami nadużyć seksualnych, które domagały się prawdy. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, historyk Kościoła, przyznał, iż jest dla niego ogromnym zaskoczeniem, że kiedy 17 lat temu zaczął pisać książkę "Księża wobec bezpieki" to "te materiały były znane kurii krakowskiej" i przez ten czas "władze kościelne nie podjęły żadnych działań, żeby to wyjaśnić". Gdy jego książka miała być oddana do druku, odwiedził go kardynał Stanisław Dziwisz i "prosił, żeby w tej książce nie ukazały się żadne skandale obyczajowe". - 18 osób się do mnie zgłosiło. Połamani, niektórzy popadli w alkoholizm. Nikt się nimi nie interesował - mówił. Według niego kościelne komisje nic nie dadzą.

OBEJRZYJ REPORTAŻ "FRANCISZKAŃSKA 3"

Głos zabrała również Anna Karoń-Ostrowska, wychowanka Jana Pawła II. Wyznała, iż ma poczucie, że Karol Wojtyła "to były dwie zupełnie różne osoby". - Jednej nie znałam i myślę, że nie chciałabym poznać. Gdybym wiedziała, ta relacja zupełnie inaczej by wyglądała. Straszliwie żałuję, że nie mogę zadać mu tych pytań - mówiła, lecz wyraziła wrażenie, że by milczał. Ks. Andrzej Szostek, student Karola Wojtyły, przyznał, że z ciężkim sercem oglądał najnowszy reportaż. Jak podkreślił, "to trzeba pokazać i obejrzeć". - Jestem przekonany, że wszystko, co jest w filmach zawarte, jest prawdziwe i konieczne do powiedzenia - mówił ksiądz Szostek o cyklu "Bielmo". Na temat ukrywania pedofilii przez Karola Wojtyłę wypowiedział się też Tomasz Krzyżak, publicysta "Rzeczpospolitej".

Tu znajdziesz pomoc:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Zranieni w Kościele - telefon wsparcia dla pełnoletnich osób, które doświadczyły przemocy seksualnej w Kościele, czynny we wtorki w godz. 19:00-22:00. Telefon: 800 280 900

Państwowa Komisja ds. Pedofilii: zgloszenie@pkdp.gov.pl, tel. 22 699 60 52