Monika Płatek, prawniczka, doktor habilitowana nauk prawnych w programie "Bez polityki" w TVN24 GO rozmawiała z Piotrem Jaconiem m.in. o tym, kiedy poczuła, że jest feministką. - To się odbywało elementami. Słowo feminizm nie przychodzi od razu - mówiła. Prawniczka wspominała, że pierwszy raz zetknęła się z feminizmem podczas wizyty nad Wisłą Amerykanki polskiego pochodzenia, która prowadziła wykład na ten temat. Później spotkała się z nim na konferencji feministycznej w Kanadzie, gdzie przeżyła szok, bo było na niej 98 kobiet, dwóch i "po raz pierwszy w jej życiu na konferencji rozmawiało się o problemach, nikt się nie prezentował". Podkreśliła, że bardzo ważny jest język, ponieważ "jeżeli czegoś nie potrafimy wyrazić w słowach, to to nie istnieje". Zwróciła uwagę, że dalej ma w papierach, że jest kierownikiem, ale przedstawia się jako kierowniczka zakładu kryminologii. - Feminizm to nie jest coś, co należy do kobiet. Feminizm to jest łaska, szansa na uwolnienie się ze złych stereotypów - podsumowała.