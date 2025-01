Lena Góra: od urodzenia miałam ten problem, że zawsze byłam inna

Od urodzenia miałam ten problem, że zawsze byłam inna. Rodzice zawsze dziwnie wyglądali. Jak przychodzili na wywiadówki, to nauczyciele byli nimi przerażeni, bo myśleli, że ich zabiją - mówiła Lena Góra w programie "Bez polityki" w TVN24 GO. Gościni Piotra Jaconia opowiedziała o swojej roli w filmie "Imago", gdzie wcieliła się w swoją matkę - trójmiejską artystkę Elę. - Chciałam sama zrozumieć Elę, ale chciałam też, żeby inni ją zrozumieli. To jest naprawdę mistyczna postać - stwierdziła Lena Góra. Wspominała między innymi sceny kręcone w szpitalu psychiatrycznym w Kocborowie, gdzie odwiedzała swoją matkę. Mówiła też o dorastaniu w Trójmieście i bullyingu, którego doświadczyła jako nastolatka. - Byłam w koszykarskim gimnazjum w Sopocie i tam wszystkie dzieci były bogate, miały fajne adidasy, a ja wszystkie rzeczy kupowałam w lumpeksie. Przeszłam tam gnojenie, to było straszne - powiedziała Lena Góra. Opowiedziała też o kulisach produkcji serialu "Przesmyk", który już wkrótce zadebiutuje na platformie streamingowej Max.