Mistrz olimpijski uwodził i wyłudzał pieniądze. "Ludzie zastawiali mieszkania"

Są ludzie, którzy tak zaufali Arkadiuszowi Skrzypaszkowi, że byli w stanie zastawić swoje mieszkania w Warszawie i dać mu pieniądze. Dziś nie mają tych mieszkań, ale nadal wierzą w to, że pan Arek odda im pieniądze - mówił Jakub Stachowiak w programie "Superwizjer. Podcast". Reporter badał sprawę Arkadiusza Skrzypaszka - mistrza olimpijskiego, który dziś ma na głowie wierzycieli, a jego interesom przygląda się prokuratura. Dziennikarz tłumaczył, że metodą Skrzypaszka na wyłudzanie pieniędzy było uwodzenie. - Czarował i mężczyzn, i kobiety. Jeśli ktoś nie wierzył w to, co pan Arkadiusz opowiadał, to on potrafił się rozpłakać. Te łzy działały - dodał Stachowiak. Wyjaśnił, że Skrzypaszek "wymyślił, że zbuduje w trzech miejscach w Polsce centra holistyczne". - Bardzo luksusowe hotele, obok których są luksusowe szpitale, sale widowiskowe, stadniny koni, boiska, sale sportowe i lotniska. Opowiadał, że te centra będzie tworzył dla obywateli Bliskiego Wschodu lub mówiąc potocznie bogatych Arabów - relacjonował Stachowiak. Podkreślił, że inwestorami Skrzypaszka byli prawnicy, adwokaci i menedżerowie. - Ludzie pożyczali od dwustu tysięcy do miliona złotych. Nabierali się wszyscy - powiedział Stachowiak.

Reportaż "Wszystkie biznesy mistrza olimpijskiego" można obejrzeć w TVN24 GO.