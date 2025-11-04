Logo strona główna
Faworyt w wyborach na burmistrza Nowego Jorku to jej kolega. "Jest bardzo uczynny, zawsze cię słucha"

|
Magda Morańda
Faworyt w wyborach na burmistrza Nowego Jorku to jej kolega. "Jest bardzo uczynny, zawsze cię słucha"
Źródło: Marcin Wrona/Fakty TVN
Kandydat demokratów Zohran Mamdani jest faworytem w wyścigu o fotel burmistrza Nowego Jorku. 34-latek, muzułmanin, demokratyczny socjalista - tak mówi o sobie. Komunista - tak nazywa go Donald Trump. Na rzecz jego kampanii pracuje córka polskich imigrantów, prywatnie koleżanka kandydata. Rozmawiał z nią Marcin Wrona.

Pani Magda Morańda, córka polskich imigrantów, od roku pracuje przy kampanii Zohrana Mamdaniego. Spotkaliśmy się na nowojorskim Queensie, gdzie odpowiada za szkolenie i wysyłanie w teren wolontariuszy.

- Trenuję nowych wolontariuszy - powiedziała Morańda. - Oni robią to, co my nazywamy canvasing - tłumaczyła. Chodzi o chodzenie od drzwi do drzwi i namawianie do głosowania na kandydata. - Ludzie tu znają Zohrana, on tutaj mieszka, ludzie go znają. Widzą go, jak on idzie na zakupy - podkreśliła koleżanka kandydata.

W ocenie Morańdy nowojorczycy "chcą coś zrobić politycznie, widzą, co się dzieje w naszym kraju, w naszym mieście, i chcą coś zrobić, żeby coś zmienić".

Magda Morańda
Magda Morańda
Źródło: "Fakty" TVN

Kilka lat znajomości

Co trzy godziny na szkolenie przychodzi nawet po sto osób, które chcą prowadzić kampanię na rzecz kandydata, który wywraca do góry nogami nowojorską politykę - Zohran Mamdani sam nazywa siebie demokratycznym socjalistą.

Morańda koleguje się z nim od kilku lat. Nie tylko szkoli wolontariuszy, sama też przemierza Nowy Jork i puka od drzwi do drzwi, namawiając do głosowania na Mamdaniego. Wybory odbędą się we wtorek 4 listopada. Niektórzy nowojorczycy zagłosowali już korespondencyjnie.

Zohran Mamdani
Zohran Mamdani
Źródło: YUKI IWAMURA/POOL/PAP

Poglądy Mamdaniego to "standardy europejskie"

Znajomość Morańdy z Mamdanim to mieszanka rozmów o polityce ze wspólnym spędzaniem wolnego czasu.

- Jest bardzo uczynny, zawsze cię słucha. Jest w tym bardzo dobry. Jest też bardzo inteligentny i myśli strategicznie, na przykład o tym, w jaki sposób na poziomie stanu zwiększyć opodatkowanie najbogatszych. Rozmawiałam z nim też o tym, jak uchwalić ustawę, która ochroną obejmie wszystkich migrantów w całym stanie - powiedziała koordynatorka wolontariuszy.

Morańda przekonuje, że poglądy jej kandydata to nie komunizm - są bliższe temu, z czym na co dzień spotykamy się w Polsce i w Europie. - Tu chodzi o taki standard, jaki ma europejska socjaldemokracja. Powszechna opieka zdrowotna, opieka nad dziećmi, żeby podstawowe potrzeby ludzi były zapewnione - wyjaśniła.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zohran Mamdani kandydatem na burmistrza Nowego Jorku
Nowy Jork wybierze nowe władze. Trump już grozi
Świat
Curtis Sliwa, kampania wyborcza 2021 rok
Kandydat z polskim nazwiskiem wysoko w sondażach. Ale Trump wypomina mu koty
Adam Michejda
Zohran Mamdani ma szanse zostać kandydatem na burmistrza Nowego Jorku
"Trzeba będzie go aresztować". Trump o kandydacie na burmistrza Nowego Jorku
Świat

Źródło: "Fakty" TVN

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Marcin Wrona
Marcin Wrona
