Faworyt w wyborach na burmistrza Nowego Jorku to jej kolega. "Jest bardzo uczynny, zawsze cię słucha" Źródło: Marcin Wrona/Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pani Magda Morańda, córka polskich imigrantów, od roku pracuje przy kampanii Zohrana Mamdaniego. Spotkaliśmy się na nowojorskim Queensie, gdzie odpowiada za szkolenie i wysyłanie w teren wolontariuszy.

- Trenuję nowych wolontariuszy - powiedziała Morańda. - Oni robią to, co my nazywamy canvasing - tłumaczyła. Chodzi o chodzenie od drzwi do drzwi i namawianie do głosowania na kandydata. - Ludzie tu znają Zohrana, on tutaj mieszka, ludzie go znają. Widzą go, jak on idzie na zakupy - podkreśliła koleżanka kandydata.

W ocenie Morańdy nowojorczycy "chcą coś zrobić politycznie, widzą, co się dzieje w naszym kraju, w naszym mieście, i chcą coś zrobić, żeby coś zmienić".

Magda Morańda Źródło: "Fakty" TVN

Kilka lat znajomości

Co trzy godziny na szkolenie przychodzi nawet po sto osób, które chcą prowadzić kampanię na rzecz kandydata, który wywraca do góry nogami nowojorską politykę - Zohran Mamdani sam nazywa siebie demokratycznym socjalistą.

Morańda koleguje się z nim od kilku lat. Nie tylko szkoli wolontariuszy, sama też przemierza Nowy Jork i puka od drzwi do drzwi, namawiając do głosowania na Mamdaniego. Wybory odbędą się we wtorek 4 listopada. Niektórzy nowojorczycy zagłosowali już korespondencyjnie.

Zohran Mamdani Źródło: YUKI IWAMURA/POOL/PAP

Poglądy Mamdaniego to "standardy europejskie"

Znajomość Morańdy z Mamdanim to mieszanka rozmów o polityce ze wspólnym spędzaniem wolnego czasu.

- Jest bardzo uczynny, zawsze cię słucha. Jest w tym bardzo dobry. Jest też bardzo inteligentny i myśli strategicznie, na przykład o tym, w jaki sposób na poziomie stanu zwiększyć opodatkowanie najbogatszych. Rozmawiałam z nim też o tym, jak uchwalić ustawę, która ochroną obejmie wszystkich migrantów w całym stanie - powiedziała koordynatorka wolontariuszy.

Morańda przekonuje, że poglądy jej kandydata to nie komunizm - są bliższe temu, z czym na co dzień spotykamy się w Polsce i w Europie. - Tu chodzi o taki standard, jaki ma europejska socjaldemokracja. Powszechna opieka zdrowotna, opieka nad dziećmi, żeby podstawowe potrzeby ludzi były zapewnione - wyjaśniła.