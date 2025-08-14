Logo strona główna
Fakty

W Tatrach pojawił się zakaz załatwiania potrzeb fizjologicznych w lesie. Turyści dostaną worki

|
Nowy zakaz w Tatrach
W Tatrach pojawił się zakaz załatwiania potrzeb fizjologicznych w lesie. Turyści dostaną worki
Źródło: Marta Balukiewicz/Fakty po Południu TVN24
Tatrzański Park Narodowy zabrania chodzenia za potrzebą do lasu. Na szlakach pojawił się znak, który nie jest dwuznaczny. Dla turystów zostaną udostępnione worki toaletowe - są nieprzezroczyste i szczelnie zamykane. Po skorzystaniu z nich należy je zabrać ze sobą z gór.

Za potrzebą tuż za krzaczek? Nie na górskim szlaku. - Po drodze widzieliśmy już taki jeden znak, taki przekreślony, człowieka wykonującego tę czynność, ale było też fajnie pokazane, w którym kierunku iść, żeby tego uniknąć - powiedział nam jeden z turystów.

Niektórych turystów te znaki wprawiają w osłupienie, ale - jak wyjaśnia Tatrzański Park Narodowy, stawiane są nie bez powodu.

- Załatwianie potrzeb fizjologicznych poza szlakami, gdzieś w krzaczkach, no, jest zjawiskiem niepożądanym - wyjaśnił dyrektor TPN Szymon Ziobrowski. Niepożądanym, ale występującym, i to wcale nierzadko.

Nowy zakaz w Tatrach
Nowy zakaz w Tatrach
Źródło: TVN24

Duży problem dla Zakopanego

Nieczystości w Tatrach to poważny problem, szczególnie latem, kiedy rośnie liczba odwiedzających, nawet do pięciu milionów rocznie. Co za tym idzie, o krystalicznie czystej wodzie w górskim strumyku raczej nie ma mowy.

Stąd inicjatywa. - Żeby jednak nie fekalizować Tatr. To wszystko dostaje się potem do wody i spływa w dół - opisał Szymon Ziobrowski.

W dół, czyli wprost do zakopiańskich wodociągów. - Kibicujemy, że ta woda nadal będzie tej jakości, co jest, bo ruch turystyczny w Tatrach jest ogromny, z każdego roku na rok jest coraz większy, więc i te problemy są coraz większe - powiedział Bartłomiej Bryjak, zastępca burmistrza Zakopanego.

- Oczywiście, jeżeli to jest jedna czy dwie kupy, to nie jest to dramat, natomiast wiemy, że w tym okresie wchodzi tysiące ludzi do parku, no i ta skala jest naprawdę bardzo duża - komentuje przewodnik TPN Tomasz Zając.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Gorąco przypuści jeszcze dwa szturmy. Jaka będzie końcówka wakacji

Gorąco przypuści jeszcze dwa szturmy. Jaka będzie końcówka wakacji

Arleta Unton-Pyziołek
Wprowadzają limity czasowe dla gości restauracji

Wprowadzają limity czasowe dla gości restauracji

BIZNES

Kierownictwo TPN chce spopularyzować worki toaletowe

Naprzeciw problemom wychodzą władze TPN. Chcą, by turyści na szlaki zabierali ze sobą worki toaletowe. Takie, w które można załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Worek nie jest duży, jest lekki, wyposażony w odpowiednią pojemność i chemię, która neutralizuje zapachy, można go oczywiście szczelnie zamknąć.

W samym Zakopanem pomysł góralom się podoba. - Bezwzględnie zacna inicjatywa, śmierdząca, to trzeba powiedzieć szczerze, ale absolutnie dla nas bardzo istotna i kluczowa dla zachowania Tatr w standardzie, w jakim dostaliśmy od naszych dziadków - mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Zostawiona nieprzyjemna niespodzianka poza szlakiem nie tylko zanieczyszcza środowisko. Może i jest niewidoczna gołym okiem, ale z czasem staje się mocno wyczuwalna.

Pilotażowy program wyposażania turystów w worki toaletowe ma rozpocząć się jesienią.

- Te worki są wyposażone w taki środek, który powoduje, że to, co tam zrobimy, zmieni zupełnie swoją konsystencję. Worek jest nieprzeźroczysty, można go szczelnie zamknąć i bezpiecznie przytoczyć do plecaka - opisuje dyrektor TPN. - Te wszystkie standardy obowiązują w wielu miejscach świata i chcemy te standardy wprowadzać również w Polsce - dodaje.

Wszystko po to, żeby turyści wybierali toaletę, a nie przydrożne drzewko.

Źródło: Fakty po Południu TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
TatryGóryOdpadyZakopaneturystyka
Marta Balukiewicz
Marta Balukiewicz
Reporterka "Faktów po Południu" TVN24.
