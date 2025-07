Kto zostanie, a kto odejdzie z rządu? Są pierwsze informacje i przecieki Źródło: Arleta Zalewska/Fakty TVN

Ani we wtorek, ani w poniedziałek żadnego wspólnego zdjęcia z narady koalicjantów nie było. Wszystko odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Spotkanie trwało ponad 3 godziny.

- To było bardzo długie i bardzo obfitujące w dynamikę i zwroty akcji spotkanie - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Doszliśmy do porozumienia w tych "najgrubszych" kwestiach - dodał.

Najostrzejszy spór miał dotyczyć nowego resortu dla partii Szymona Hołowni oraz tego, kto będzie odpowiedzialny za mieszkalnictwo. Polska 2050 chciała przejąć całość - ostatecznie duża część pozostanie w rękach Lewicy.

Opuszczając w poniedziałek wieczorem kancelarię premiera, Donald Tusk wiedział już, że sytuacja w koalicji jest opanowana. Że koalicjanci zaakceptowali jego plan i że ostateczne decyzje kadrowe co do konkretnych nazwisk i konkretnych dymisji zależą już tylko od niego.

We wtorek od rana premier zapraszał do siebie kolejno ministrów na rozmowy jeden na jeden. Za każdym razem wyglądało to podobnie: ministrowie wjeżdżali na teren kancelarii premiera, a potem znikali za budynkiem.

Kto odejdzie z rządu - nieoficjalne i oficjalne informacje

Według nieoficjalnych informacji Donald Tusk we wtorek poinformował o dymisji między innymi Hannę Wróblewską, ministrę kultury. Ten resort trafi do Polski 2050 Szymona Hołowni. Według informacji Wirtualnej Polski nową ministrą będzie posłanka Aleksandra Leo.

Stanowisko ministra sportu straci Sławomir Nitras. Polityk spotkał się dziś w tej sprawie z Donaldem Tuskiem. Po południu opublikował wpis w serwisie X, w którym oświadczył, że "w tym tygodniu jego służba w rządzie RP się kończy".

Z ramienia ludowców dymisja obejmie Czesława Siekierskiego, którego miałby w resorcie rolnictwa zastąpić Stefan Krajewski, też z PSL-u.

Według nieoficjalnych informacji premier na poniedziałkowym spotkaniu koalicjantów miał też sugerować, że zmiany mogą nastąpić w resortach zdrowia i sprawiedliwości.

Donald Tusk odbył już rozmowę zarówno z Adamem Bodnarem, jak i Izabelą Leszczyną. Jak nieoficjalnie ustaliła reporterka TVN24 Agata Adamek, Adam Bodnar odejdzie z rządu . Oficjalnie decyzje premier ogłosi w środę rano.

W koalicji jest też zgoda co do tego, że nowym wicepremierem zostanie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.