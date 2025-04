Obecne czasy nie sprzyjają zdrowiu psychicznemu. Dlatego warto badać się pod tym kątem Źródło: Marek Nowicki/Fakty TVN

Badania przesiewowe w Polsce są coraz bardziej popularne - na przykład w kierunku wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy czy prostaty. Są też badania, o których prawie nikt nie wie, że można się na nie zgłosić, albo nawet przetestować się samemu - dotyczą problemów psychicznych.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Wydarzenia na świecie i w Polsce dostarczają nam nieustannych powodów do zmartwień. Warto zatem sprawdzić, czy nie cierpimy na chorobę, która nazywa się zespół lęku uogólnionego. Mogą na nią wskazywać: ciągły nieuzasadniony wewnętrzny niepokój, ciągłe pesymistyczne myślenie i właśnie nieustanne zamartwianie się o siebie i o bliskich. O zdrowie, pracę oraz wydarzenia krajowe i zagraniczne. Z pomocą może przyjść internet.

- Narzędzi w internecie jest bardzo dużo. One się różnią wiarygodnością. Jedne są mniej, inne są bardziej wiarygodne. Natomiast tak czy inaczej lepiej jest cokolwiek zrobić, niż nic nie robić - mówi Paweł Brudkiewicz, psychiatra i psychoterapeuta.

Testy na wyciągnięcie ręki

Do zdiagnozowania zespołu lęku uogólnionego stosuje się siedmiopunktową skalę. Zaś przy wstępnym diagnozowaniu depresji najlepiej sięgnąć po testy BECKA lub PHQ-9. Są to proste badania, w Polsce mało znane, choć dostępne na wyciągnięcie ręki.

- Niestety, nie są wykonywane powszechnie. W wielu krajach na świecie z perspektywy zdrowia publicznego jest to zadanie bardzo ważne dla lekarzy pierwszego kontaktu czy lekarzy rodzinnych. U nas, niestety, nie ma na to czasu - zwraca uwagę prof. Patryk Piotrowski z Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Rośnie liczba chorujących na zaburzenia psychiczne. Wzrost o blisko 40 procent Źródło: TVN24

Szkoda, bo dysfunkcje psychiczne, im wcześniej są wykryte, tym lepiej dają się leczyć przy pomocy psychoterapii albo leków. Doktor Agata Sławin, specjalistka medycyny rodzinnej, widzi, że czasami pacjent przychodzi, żeby leczyć suchość w ustach albo napięcie mięśni, a tak naprawdę cierpi na lęk uogólniony czy depresję.

- Wciąż jeszcze, niestety, rozpoznanie depresji nas stygmatyzuje. Pacjenci wstydzą się takiego rozpoznania, wstydzą się konsultacji psychiatrycznej, dlatego tutaj czujność lekarza w podstawowej opiece zdrowotnej, lekarza rodzinnego, jest bardzo ważna - podkreśla dr Agata Sławin, specjalistka medycyny rodzinnej.

Ważna jest też czujność członków rodziny, którzy widzą niepokojące objawy u osoby bliskiej.

Badania ostatnio wykonał Donald Trump

78-letniego Donalda Trumpa sprawdzili jego współpracownicy. No i wiemy na pewno, że prezydent USA nie ma objawów zespołu lęku uogólnionego oraz depresji. Poddał się też innym badaniom przesiewowym: Montrealskiej Skali Oceny Funkcji Poznawczych. To kolejny prosty test mający na celu wykrycie pierwszych symptomów demencji.

- Lepiej, jak ktoś z zewnątrz to wykonuje, bo tego testu samodzielnie nie można wykonać z tego powodu, że są tam takie zadania, w których musi druga osoba uczestniczyć, natomiast nie musi to być bardzo wykwalifikowana osoba - wskazuje prof. Anna Mosiołek z Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Wystarczy przeszkolony pracownik medyczny.