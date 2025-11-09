Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty

Saperzy usunęli niewybuchy z dna Zatoki Gdańskiej, żeby mógł powstać terminal gazowy

|
Saperzy na Morzu Bałtyckim
Saperzy usunęli niewybuchy z dna Zatoki Gdańskiej, żeby mógł powstać terminal gazowy
Źródło: Jan Błaszkowski/Fakty TVN
Podwodne eksplozje na Bałtyku - to robota saperów polskiej Marynarki Wojennej. Dzięki usunięciu niewybuchów z czasów II wojny światowej będzie można zbudować terminal gazowy.

80 lat po II wojnie światowej Zatoka Gdańska wciąż jest pełna niewybuchów. Podwodne sprzątanie jest mozolne i bardzo niebezpieczne.

W pobliżu Gdańska było w ostatnich dniach kilka podwodnych eksplozji. Wcześniej nurkowie saperzy znaleźli i zebrali na dnie Bałtyku duży zardzewiały arsenał. Widać to na nagraniach udostępnionych przez 13. Dywizjon Trałowców w Gdyni.

- Blisko 90 sztuk różnego rodzaju amunicji artyleryjskiej - przekazał kpt. mar. Łukasz Koziarski z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Piasek na plaży w Mielnie zmienił kolor
Nietypowy kolor piasku na plaży w Mielnie
METEO
Pomnik dzików w Krynicy Morskiej
Zostały tylko ich posągi. Wszystkie padły z powodu wirusa na "trzy litery"
Piotr Krysztofiak
Nord Stream 2
Polska nie wyda podejrzanego. "Po pierwsze, jest pan wolny"
Polska

Operacja trwała od wiosny

To niewybuchy z czasów II wojny światowej, które saperzy stopniowo detonowali przy pomocy zakładanych w pobliżu ładunków.

Cała operacja zaczęła się już wiosną, ale w przeciwieństwie do wcześniejszych etapów, gdy na czas eksplozji trzeba było zamykać trójmiejskie plaże, tym razem pociski niszczono w kilku partiach i dalej od brzegu.

- Miejsce neutralizacji było tak ustalone, żeby potencjalne oddziaływanie niewybuchów, które były neutralizowane, nie docierało do lądu - poinformował kmdr por. Jerzy Łubkowski z Urzędu Morskiego w Gdyni.

Planowany terminal gazowy

Praca saperów poprzedza budowę pływającego terminala gazowego, który ma powstać pod Gdańskiem. Według inwestora dno Bałtyku w miejscu planowanej budowy jest już czyste i bezpieczne.

- Możemy spokojnie przystąpić do prac budowlanych, by postawić platformę do cumowania statków, czyli nabrzeże - przekazała Iwona Dominiak, rzecznik prasowy firmy Gaz-System.

Nurkowie saperzy zapewnili, że zanim zdetonowali niewybuchy, przepłoszyli morskie ssaki, które mogły pływać w pobliżu. Chodziło głównie o bardzo rzadkie morświny, które o tej porze roku są widywane w Zatoce Gdańskiej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Terminal w Świnoujściu do kosza? Resort infrastruktury i port odpowiadają na słowa Gróbarczyka
Terminal w Świnoujściu do kosza? Resort i port odpowiadają na wpis posła PiS
Gabriela Sieczkowska
Pożar lakierni w Łężycach
Pożar lakierni pod Gdynią "opanowany"
Trójmiasto
Flota cieni
"Bałtycka Warta" powstrzymała Rosjan na Bałtyku
Świat

Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Udostępnij:
TAGI:
Morze BałtyckieII wojna światowaGdańskGaz ziemnyMarynarka Wojenna RPWojsko PolskieGdynia
Jan Błaszkowski
Jan Błaszkowski
Czytaj także:
imageTitle
Lewandowski wrócił niczym król. Trzybramkowy popis w Vigo
EUROSPORT
Funchal, Madera
Ciało polskiego turysty odnalezione na Maderze
Świat
Zderzenie pociągów na Słowacji
Kolizja pociągów na Słowacji, 11 osób trafiło do szpitali
Świat
imageTitle
Celta Vigo - FC Barcelona (RELACJA)
EUROSPORT
Deborah Turness, dyrektor wykonawcza działu wiadomości
Dymisje na szczytach BBC po dokumencie o Trumpie
Świat
Rakieta New Glenn od Blue Origin przygotowuje się do kolejnego startu
Drugi start potężnej rakiety odwołany, pogoda pokrzyżowała plany
METEO
imageTitle
Neymar przegoniony. Wielkie osiągnięcie Lewandowskiego
EUROSPORT
imageTitle
Klasyczny hat-trick w Gdyni. Niesamowity Hiszpan pogrążył mistrzów Polski
EUROSPORT
imageTitle
Szokujący wynik na mundialu. Tylu goli jeszcze nie było
EUROSPORT
Mgła, zimno, noc
Nocą w tych miejscach może być niebezpiecznie. IMGW ostrzega
METEO
Zatrzymano policjanta i policjantkę (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny finał bójki, nie żyje 23-latek. Trzy osoby zatrzymane, jedna poszukiwana
Szczecin
imageTitle
Fatalny dzień kadrowiczów. Znów uraz czołowego gracza
EUROSPORT
Incydent w Pobiedziskach
"Zaatakował nożem policjantkę", jej partner go zastrzelił
Wjechał kombajnem do centrum miasta i utknął
Wjechał kombajnem do centrum miasta i utknął
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
"Chciał zostać rzeźnikiem, a został świętą krową"
Polska
imageTitle
Pogoń ostrzeliwała bramkę Jagiellonii, a na koniec dostała cios od 17-latka
EUROSPORT
Sławomir Mentzen
Mentzen ostro o Kaczyńskim: jest chamem
Polska
imageTitle
Jednostronny hit. Jubileusz Guardioli uczczony w wielkim stylu
EUROSPORT
imageTitle
Skandaliczne słowa Sabalenki po finale
EUROSPORT
imageTitle
Zderzenie głowami, krew i cztery gole. W tym meczu dużo się działo
EUROSPORT
Jesienna noc, pogodnie
Przed nami chłodna i deszczowa noc
METEO
Potrącił policjanta, padły strzały
13 kilometrów pościgu, ranny policjant i strzały
Kraków
Kampania wyborcza 2023, od lewej Janusz Kowalski, Zbigniew Ziobro, Mariusz Gosek
Spotkanie u Ziobry i "propozycja skorzystania". Będzie zawiadomienie
Polska
imageTitle
Polak rozpoczął karierę na zapleczu NBA. Tata będzie dumny
EUROSPORT
imageTitle
Bezradny Real. Królewscy stracili punkty w derbach
EUROSPORT
pszczoly
Śmiertelny wypadek po użądleniu przez pszczoły
METEO
Projekt wGotowości
Ruszają dobrowolne szkolenia MON. Łatwo się zapisać
Polska
Dariusz Paczusko jest ostatnim powiernikiem dziejów traktorsów
Ścigali się ciągnikami, imprezowali wiele dni. Po latach stali się legendą
Tomasz Mikulicz
Tragiczny wypadek koło Iławy. Nie żyje 19-latek, 18-latka trafiła do szpitala
Zginął 19-latek, 18-latka walczy o życie
Olsztyn
imageTitle
Zażegnał chwilowe kłopoty. Otwarcie ATP Finals dla Alcaraza
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica