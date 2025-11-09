Saperzy usunęli niewybuchy z dna Zatoki Gdańskiej, żeby mógł powstać terminal gazowy Źródło: Jan Błaszkowski/Fakty TVN

80 lat po II wojnie światowej Zatoka Gdańska wciąż jest pełna niewybuchów. Podwodne sprzątanie jest mozolne i bardzo niebezpieczne.

W pobliżu Gdańska było w ostatnich dniach kilka podwodnych eksplozji. Wcześniej nurkowie saperzy znaleźli i zebrali na dnie Bałtyku duży zardzewiały arsenał. Widać to na nagraniach udostępnionych przez 13. Dywizjon Trałowców w Gdyni.

- Blisko 90 sztuk różnego rodzaju amunicji artyleryjskiej - przekazał kpt. mar. Łukasz Koziarski z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Operacja trwała od wiosny

To niewybuchy z czasów II wojny światowej, które saperzy stopniowo detonowali przy pomocy zakładanych w pobliżu ładunków.

Cała operacja zaczęła się już wiosną, ale w przeciwieństwie do wcześniejszych etapów, gdy na czas eksplozji trzeba było zamykać trójmiejskie plaże, tym razem pociski niszczono w kilku partiach i dalej od brzegu.

- Miejsce neutralizacji było tak ustalone, żeby potencjalne oddziaływanie niewybuchów, które były neutralizowane, nie docierało do lądu - poinformował kmdr por. Jerzy Łubkowski z Urzędu Morskiego w Gdyni.

Planowany terminal gazowy

Praca saperów poprzedza budowę pływającego terminala gazowego, który ma powstać pod Gdańskiem. Według inwestora dno Bałtyku w miejscu planowanej budowy jest już czyste i bezpieczne.

- Możemy spokojnie przystąpić do prac budowlanych, by postawić platformę do cumowania statków, czyli nabrzeże - przekazała Iwona Dominiak, rzecznik prasowy firmy Gaz-System.

Nurkowie saperzy zapewnili, że zanim zdetonowali niewybuchy, przepłoszyli morskie ssaki, które mogły pływać w pobliżu. Chodziło głównie o bardzo rzadkie morświny, które o tej porze roku są widywane w Zatoce Gdańskiej.