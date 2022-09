Wysokie BMI nie musi oznaczać problemów ze zdrowiem. Naukowcy wyróżnili podtypy otyłości

czytaj dalej

Jarosław Kaczyński wezwał do stworzenia "korpusu ochrony wyborów" i oskarżył "przeciwników" o chęć sfałszowania ich. - To my raczej mamy prawo się obawiać fałszerstw ze strony PiS-u, który panicznie boi się utraty władzy - komentował marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz wskazywała, że to władza ma w ręku narzędzia do fałszowania wyborów.