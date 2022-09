Siedział na schodach fontanny z lodem i piwem, nie zareagował na polecenie policji. Zapłaci 450 euro kary

czytaj dalej

6 września obchodzimy Dzień Walki z Prokrastynacją, czyli ciągłym odkładaniem swoich obowiązków na później. To nie to samo co zwykłe lenistwo. Choć do tej pory nie została sklasyfikowana jako schorzenie, ma podłoże w emocjach, a naukowcy uważają, że może prowadzić nawet do depresji. - Problem zaczyna się wtedy, gdy opóźnianie wykonywania zadań odbija się na naszym samopoczuciu czy wynikach w pracy, szkole albo na uczelni - zauważa dr Marek Wypych z Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN.