Robotnicy z wykrywaczami metalu. Musieli szukać studzienek, które zalali asfaltem

Wykrywaczami szukali studzienek

Roboty drogowe przeprowadzone zostały błyskawicznie, tak bardzo, że - jak podał dziennik "La Repubblica" - zalane asfaltem zostały także uliczne studzienki kanalizacyjne. Dwa dni po ceremonii robotnicy wrócili więc na wyremontowane drogi, tym razem po to, by odszukać przykryte asfaltem studzienki. Aby je znaleźć konieczne były wykrywacze metalu, a sceny te uwiecznili mieszkańcy publikując zdjęcia. Następnie przystąpiono do zdejmowania asfaltu, by dostać się do kratek włazów.